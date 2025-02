ERR tähistab vabariigi aastapäeva eriprogrammiga

Aastapäeva ülekanded 24.02

7.30 Pidulik riigilipu heiskamine

ETV, ETV2 (viipekeeles), ETV+, Vikerraadio, Raadio 4, ERR.ee portaal

Kuberneri aias toimuval sündmusel peab kõne riigikogu esimees Lauri Hussar. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. ETV-s on saatejuht Taavi Eilat.

9.00 Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile

ETV, ETV+, ERR.ee

Tseremoonial Tallinnas Vabaduse väljakul esineb kõnega peaminister Kristen Michal. Sündmust kommenteerib ETV-s Andres Kuusk.

10.15 Oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus

ETV, ERR.ee

Oikumeenilisel jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus teenib EELK peapiiskop Urmas Viilma.

11.50 Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul

ETV, ETV+, ERR.ee

Paraadi võtab vastu president Alar Karis ja paraadi juhatab kindralmajor Andrus Merilo. Sündmust kommenteerivad ETV-s Andres Kuusk ja kolonelleitnant Toomas Väli.

Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

15.45 Eesti tänab 2025. Riiklike teenetemärkide üleandmine

ETV, ERR.ee, ETV+ (kell 15)

Vabariigi aastapäeva eel, 22. veebruaril, tunnustab president Alar Karis riiklike teenetemärkidega inimesi, kelle pühendumus kutsetööle või kogukondlikule tegevusele on oluline osa Eesti tugevuse ja hakkamasaamise loos.

17.30 ja 19.10 ning 21.20 Vabariigi aastapäeva peoõhtu Estonias

ETV, ERR.ee

Aastapäev kulmineerub peoõhtuga Estonias, kuhu on kutsutud ligi 800 külalist. Tervitustseremoonia toimub ikka valges saalis ja meeleolukas koosviibimine jätkub kontserdisaalis sõjaväeorkestri ja solistide esituste saatel. Külalistega vestlevad Anu Välba ja Marko Reikop.

ETV+ alustab "Piduliku stuudioga" kell 17.30 ning jätkab kell 19.10 ja 20.15

18.00 President Alar Karise kõne

ETV, ETV2 (viipekeeles), ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 4, ERR.ee

18.35 Vabariigi aastapäeva kontsert

ETV, ETV2 (viipekeeles), ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio, ERR.ee

Aastapäeva kontserdi lavastaja on Elmo Nüganen ja muusikajuht dirigent Tõnu Kaljuste. Kontsert on valitaval kanalil kirjeldustõlkega.

ETV tele-esilinastused

13.10 Teatrietendus "Orzel. Laidoneri ööd"

Teater Nuutrumi etendus "Orzel. Laidoneri ööd" heidab pilgu Eesti Vabariigi Sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoneri ja tema poolatarist abikaasa Maria elutuppa septembris 1939. Ülemjuhataja päevad ja ööd on täis ärevust, Euroopa on sõjas, Saksamaa ja Venemaa on sõlminud mittekallaletungipakti ning ootamatult saabub Tallinna reidile Poola allveelaev Orzel.

Näidendi autor on Loone Ots, näitlejad Peeter Tammearu ja Liina Tennosaar, lavastaja Jaanus Nuutre ning režissöör Eva Katariina Taimre.

"Elu ja armastus" Autor/allikas: Kaader filmist

22.00 Mängufilm "Elu ja armastus"

1933. aasta kuumal suvel tuleb sisukamast elust unistav noor Irma maalt linna sugulase Lonni juurde. Juhuse tahtel palkab keskealine trükitööstur Rudolf Irma endale teenijaks. Rudolfi sarm ja salapära paeluvad Irmat ja ootamatult tärganud tunded ei lase tal ühel hetkel enam mehe lähenemiskatseid tõrjuda. Ehkki Rudolf vannub Irmale armastust, paljastub peagi edeva mehe liiderlik ja manipuleeriv pale.

A. H. Tammsaare samanimelisel romaanil põhineva mängufilmi režissöör on Helen Takkin. Osades Karolin Jürise, Mait Malmsten, Loviise Kapper, Ursel Tilk.

ETV2 filmiprogramm

ETV2 on kavasse lisanud mitmeid uusi dokumentaal- ja animafilme. 24. veebruari õhtune kava hoiab meeles Ukrainas toimuvat.

11.20 Dokfilm "Omariikluse katkematu punane lõng"

Rahvusväeosade looja, eestlaste esimese parlamendi esimees, riigivanem ja eksiilvalitsuse juht August Rei oli kõigi Eesti omariiklusele oluliste sündmuste keskmes ent ometi on jäänud suure riigimehena Pätsi ja Laidoneri varju. August Rei (1886–1963) elutööd ja isiksust tutvustab temaga nooruses isiklikult lävinud väliseesti kirjanik ja arst Enn Nõu.

13.00 Animafilm "Taaskohtumine"

Režissöör Ülo Pikkovi film ühest saarest ja ühest vanast naisest, keda saatus on uhtunud oma kodusaarest väga kaugele. Tulles lõpuks tagasi koju, elavad aga tema majas juba ammu teised inimesed. Animatsioonfilm on loodud Ruhnu saarelt pärit leidobjektidest ning see räägib saare traagilisest ajaloost, kus kõik elanikud lahkusid 1944. aasta sõjakeerises oma kodust ja kui aastakümneid hiljem avanes neil võimalus taas kodusaart külastada, elasid seal juba uued inimesed.

20.20 Dokfilm "Mille Sina võtaksid?"

Kodu. Sinu kodu. Sinu ruum. Sinu mälestused. Sinu asjad. Üks silmapilk ja see kõik on kadunud. Ukraina sõjapõgenike fotoportreedest koosneva kunstinäituse tarbeks valminud intervjuude kollaažis räägivad oma sõjakogemustest Igor Mariupolist, Nina Hmelnõtskõist, Natalija Donetskist, Sofija Harkivist, Juri Prõbirskist, Mariana Lvivist, Tata Zaporižžjast, Ann Kiievist, Viktor Mariupolist, Amet Bahtšisaraist, Dmitri Donetskist ja Petro Kiievist.

"Vastupanuteade" Autor/allikas: Kaader filmist

20.45 Dokfilm "Berliin. Lootuse vaksal"

Iga raudteejaam on kui uks uude ellu, aga seekord oli Berliini keskvaksal selleks ukseks paljudele Ukraina põgenikele. See on lugu sõjapagulastest, kelle maailm pole enam kunagi endine. Näeme tegutsemas Saksa vabatahtlikke ja kuuleme Ukrainast lahkuma sunnitud inimeste lugusid. Nad kõik jõudsid rongiga Berliini.

21.30 Dokfilm "Vastupanuteade"

Venemaa pidevate rünnakute tõttu on Harkivi Riiklik Akadeemiline Ooperi- ja Balletiteater olnud juba pikalt suletud. Ometi jätkuvad selleski linnas kontserdid, esinemised, haridus- ja kultuurielu, olgu siis parklates või pommivarjendites. Kaks artisti on otsustanud ka teatrihoonesse elu tagasi tuua.

Vikerraadio

22.02 kell 12.05 "Kajalood"

Vabariigi aastapäeva eel on Kaja Kärneril külas presidendi abikaasa Sirje Karis, kelle ametikohustuste hulka kuuluvad mitmesugused esindusvisiidid nii Eestis kui ka välismaal. SOS lastekülade, sünnitusmaja fondi, laste ja noorte annete arendamise patrooni Sirje Karise südamemure on Eesti laste kõrval ka Ukraina lapsed, kelle vene võim on okupeeritud aladelt röövinud ja küüditanud. Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska kõrval on Karis üks nende laste eestkõnelejaid UNESCO kõnetoolis ja maailmas. Saates räägib ta laste ja noorte vaimses tervise turgutamisest, aga ka enda lapsepõlvest ja kooliajast ning oma kolmest lapsest.

Kajalood. Sirje Karis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

22.02 kell 13.05 "Eesti lugu"

Ajaloosarja "Eesti lugu" 20 lugu ilmusid äsja raamatus "Eesti lugu". Eetrisse jõuab raamatuesitlusel salvestatud saade, kus Tartu Ülikooli arheoloog Ain Mäesalu, Toronto Ülikooli emeriitprofessor Jüri Kivimäe ja Tallinna Linnaarhiivi peaspetsialist Triin Kröönström kõnelesid sellest, mida eestlane on oma mitme tuhande aasta pikkuse loo jooksul oma elust mõelda võinud ja kuidas maailma näinud. Külalistega vestles saatesarja ja raamatu autor Piret Kriivan.

22.02 kell 14.05 "Loetud ja kirjutatud"

Vabariigi aastapäeva eel räägib Maarja Vaino kirjandussaates juttu kirjaniku ja diplomaadi Jaak Jõerüüdiga, kellel ilmus eelmise aasta lõpus esseeraamat "Sõjast äratatud mälu".

24.02 kell 7–11 "Vikerhommik"

Vabariigi aastapäeva "Vikerhommik" pakub sisuka rännaku mööda Eestimaad. Saade valmib Tõrvas, Raplas, Keilas, Tartus ja Tallinnas ning vahendab pidulikku lipuheiskamise tseremooniat Toompealt. Eesti elu ja tuleviku üle arutlevad staažiga peaminister Andrus Ansip, tänavu teenetemärgi saav muusikaõpetaja Maie Kala ja humorist Toomas Kall. Kuulajad saavad teada, mida arvavad Eestist abituriendid ning kuidas tähistavad vabariigi aastapäeva taliujujad.

Saatejuht on Johannes Vedru.

24.02 kell 12.05 "Heli nälg. Alar Karis"

Eesti Vabariigi sünnipäeval on eetris muusikasarja "Heli nälg" erisaade erilise külalisega. President Alar Karis, melomaan, jutustab, mis teda muusikaliselt mõjutanud on ning milline oleks maailm muusikata. Saates peatutakse ka tema lühikeseks jäänud muusikuteekonnal. Alar Karisega ajab muusikajuttu Andres Oja.

24.02. kell 14.05 "Jutusaade. Tõnu Kaljuste"

Saatejuht Piret Kooli vestleb riikliku elutööpreemia laureaadi, koori- ja orkestrijuhi Tõnu Kaljustega. "Me oleme ikka sipelgad, kui mitte veel väiksemad olendid siin maailmas," usub Kaljuste. Milline on tema iseseisvuse lugu, kuidas ja kes teda eestlaseks kasvatasid ning mismoodi ta 40 kirjale täpselt allkirja andis, sellest Kaljuste saates räägibki.

Vabariigi aastapäeval kõlab Vikerraadios ainult eesti muusika.

Klassikaraadio

Kell 11 on Klassikaraadio eetris "Muusikatuba", mis on pühendatud eesti muusikale. Kõlab eesti heliloojate looming Heino Ellerist Tõnu Kõrvitsani, Arvo Pärdist Jaak Johansonini. Muusikat valib Liina Vainumetsa.

Kell 13 on stuudios presidendi teenetemärgi pälvinud lastekirjanik ja luuletaja Jaanus Vaiksoo. Juttu on eesti keele ja kirjanduse õpetamine, raamatute lugemine ja raamatuaasta olulisus. Kirjanikuga vestleb Ivo Heinloo.

Kell 20 algav "Ooperiõhtu" toob kuulajateni suurejoonelise galakontserdi "Vikerlastest sündinud ooper", mis jutustab eesti ooperi lugu läbi 90 aasta. Galakontserdil kõlavad katkendid 24 eesti algupärasest ooperist. Kontserdi kunstiline juht ja dirigent on Ingrid Mänd.

Vabariigi aastapäeva hilisõhtul valivad saates "Fantaasia" eesti muusikat kirjanik Jan Kaus ja muusik Lauri Leis.

Jaanus Vaiksoo Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Raadio 2

Raadio 2 eetris kõlab 24. veebruaril alates hommikul kella üheksast ainult eestikeelne muusika.

Raadio 4

Raadio 4 kava on 24. veebruaril pühendatud Eesti iseseisvuspäevale ja Ukraina teemadele.

10.05 "Nad võitlesid Isamaa eest! Eesti iseseisvuse sünd aastatel 1917–1920"

11.05 "Sõda Ukrainas. 1097 päeva sõjarindel"

12.05 "Naiskodukaitse. Naiste jõud kaitseküsimustes"

13.05 "Tänapäevased Hephaestused. Sepatöö saladused iidsetest aegadest tänapäevani"

14.05 "Pro Terra Mariana. Eesti iseseisvuse ajalugu."

16.05 "Sõda Ukrainas. Mariupol: õnnelinn, kummituslinn"

17.05 "Kivistunud muusika. Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu kutsub külla"

19.15 "Armastusega Ukrainast! Kaasaegne Ukraina muusika kogu"