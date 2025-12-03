Edmar Tuul ühtekuuluvuskontserdist: kõik algas ideest oma äia rõõmustada

Dirigent Edmar Tuul rääkis "Ringvaates", et neljandat korda toimuva ühtekuuluvuskontserdi idee sai alguse tema ratastoolis liikuva äia peale mõtlemisest. Tuule sõnul näeb laval koos Ott Leplandiga laulmas viipekeelset segakoori, kes pole kunagi varem laval käinud.

3. detsember on ülemaailmne puuetega inimeste päev ja sel puhul toimub Tallinnas, Kaja kultuurikeskuses juba neljandat korda ühtekuuluvuskontsert "Ajakaja".

Kontserdi korraldamise mõtte peale tuli dirigent Edmar Tuul isiklikust kogemusest. "Algas kõik ühest väiksest ideest teha üks kontsert, mis oleks ligipääsetav ratastoolis liikuvatele inimestele. Kohtusin Eesti puuetega inimeste kojaga, kes tegid ettepaneku korralda kontsert kõigile puuetega inimestele mõeldes. Mitte nii, et nad saavad saali vaatama tulla, vaid pääseksid ka lavale. Ehk andsin oma sõrme ja võeti põhimõtteliselt kogu keha," muheles Tuul.

Tuul tahtis oma ratastoolis liikuvale äiale pakkuda võimalust tulla kontserdile kuulama oma tütart.

"Oma kontsertidest rääkides on tõesti nii, et kõige sagedamini kohtab ratastoolis olevaid inimesi kirikus, kuhu ligipääs on mõnevõrra lihtsam. Väiksematesse kohtadesse pääsemisel võib teinekord jänni jääda," selgitas muusik Ott Lepland, kes ka ühtekuuluvuskontserdil üles astub.

Kõik kontserdil esitamisele tulevad teosed on tõlgitud viipekeelde, samuti kirjeldustõlkesse pimedate jaoks ja kirjutustõlkesse subtiitrite näol. "Kõik laulud ja vahetekstid on lihtsas keeles ning kontsert on tasuta," lisas Tuul.

"Kui Edmar mind kontserdile esinema kutsus, olin kohe nõus, sest tegemist on väga tänuväärse sündmusega. Päris tervet lugu ma ei viiple, aga mu ümber on terve koor, kes viipleb ja viipekeele tõlk," ütles Lepland, kes esitab lugu "Kuula".

Tuule sõnul näeb laval koos Leplandiga koori, kes pole kunagi laval käinud ehk EPIK segakoori, kes on eesti viipekeeles laulev koor.

Kontserdi teleülekannet saab vaadata ETV2-st 3. detsembril kell 19.