Tiit Palu: tõsistest asjadest saab rääkida läbi nalja

Lavastaja ja dramaturg Tiit Palu sõnul annab komöödi võimaluse ka tõsistest asjadest rääkida. Sel aastal esietendub Pärnu suveteatris tema käe all lavastus, mille keskmes on naised, kes tunnevad, et nad muutuvad ühel hetkel ühiskonna jaoks nähtamatuks.

2016. aasta suvel lõid näitleja Sepo Seeman ja lavastaja-dramaturg Tiit Palu Pärnu suveteatri. Palu rääkis Vikerraadios Sten Teppanile antud intervjuus, et idee oma teater luua tekkis soovist natuke teistmoodi teatrit teha.

"Kui sa töötad suurtes institutsioonides, siis seal on tööjaotus, turundus ja omaette ehitusorganisatsioon teatri sees. Me tahtsime kõike ise teha ja me olemegi ise teinud. Ehitame ise teatri valmis, muretseme asjad ja ise õmbleme, toome kohale, tassime ja müüme ka ning tunneme sellest mitmekordset rõõmu," avas ta.

Tegelikult sai idee seeme mulda aastaid enne teatri ametlikku loomist, kui teatrimeestele pakuti, et nad võiksid oma perekondadega, kus on teisigi näitlejaid ja muusikuid, kolida suveks Korfule, et mängida seal eestlastest turistidele lavastust "Minu pere ja muud loomad". Saarega tutvumas käies olid mehed kohe nõus, kuid siis juhtus 2008. aasta masu ja plaan jäi katki. Kuna mõte oli juba idanema läinud, otsustasid mehed selle 2014. aastal Pärnus siiski välja tuua.

"Kui see oli ära tehtud, siis me läksime ja registreerisime MTÜ Pärnu Suveteater, et keegi teine seda teha ei saaks," naeris Palu.

Pärast aastakümneid teatris tekitavad Palus endiselt enim elevust inimesed, kellega ta koos töötab, ja tekstid, mida ta saab lavale tuua. "Me hakkasime oma väikest teatrit Sepoga tegema lihtsalt sellepärast, et me oleme sõbrad," lausus ta.

Lisaks Seemanile ja Palule kuulub teatri lavatuumikusse ka Palu abikaasa, näitleja Piret Laurimaa. Palu tunnistas, et oma lähedaste lavastamine erineb teistest teatritöödest.

"Me teeme kõike koos. Meil kõigil on ühine hääleõigus, aga mina olen siis see, kes vaatab kõrvalt ja ütlen, mida ma näen ja teised ütlevad seejärel, mida nad tunnevad. See on kõik ühtemoodi tähtis," leiab ta.

Kõik lood, mis Pärnu suveteatris lavale on jõudnud, on Palu ise kirjutanud. Teater alustas elulugudepõhise lavastusega "Klarissa kirjad", hiljem on muu hulgas ka kasutatud Gailitit, Tammsaare ja Bornhöhed. Palu ütles, et tunneb selle üle uhkust, et lavale on jõudnud vaid Eesti lood.

"Me ei ole teinud välismaa näidendeid, võtnud riiulist bestseller'eid või end ise müüvaid tooteid. See on meile alati põnev olnud," lausus ta.

Seemani sõnul on Pärnu suveteater kümne aastaga oma publiku leidnud. "Selle üle on ainult hea meel. Ma arvan, et meie käekiri on juba selline, mida nad juba ootavad. On inimesi, kes on meie kõik suvelavastused ära näinud ja nad ootavad, mis nüüd tuleb. See on selline omaette väike sekt," muigas näitleja.

Sel suvel jõuab Pärnu jahtklubi purjekakuuris lavale komöödia "Patsid tuules", kus mängivad Piret Laurimaa, Marika Barabanštšikova ja Oskar või Sepo Seeman. Näidendi kirjutanud Palu sõnul tuli impulss tänavuseks lavastuseks lavastuses mängivatelt naistelt, kes tunnevad, et teatud vanusesse jõudes märgatakse neid vähem.

"Nagu oleks küüntest kübar tekkinud pähe, et vaadatakse sinust mööda, sind ei nähta, eelistatakse nooremaid, kuigi sinul on kogemus ja sa tunned ennast nooremana," kirjeldas Palu.

"Tekib küsimus, miks see nii on ja kas see on väline asi või see on ka seesmiselt tekkinud mõttelünk. Sealt võiks edasi mõelda, kas see peab nii olema ja mida teha, et see nii ei oleks. Nii et kui me räägime komöödiast, siis seal taga on väga tõsised asjad. Aga tõsistest asjadest saabki rääkida läbi nalja ja seda me teemegi," avas ta.

Palu nentis, et nähtamatuks muutumine on üks valusamaid asju, mis küll ei puuduta ainult naisi, aga naiste puhul on see eriti tuntav. "See ei tohiks nii olla. See, et nad sellest ise rääkida tahavad või see neil hingel on, see on tähtis. Teater annab selleks vormi. Minu ülesanne on olnud see teksti panna. Me oleme seda teksti mitu kuud edasi ja tagasi põrgatanud, vajadusel uuesti kirjutanud ja kuni viimase hetkeni täiendanud, parandanud."