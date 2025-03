Koolipapa: tallede koolis on õpilasi vähem, kord karmim ja õppimine innukam

Koolidirektor ja Kalda talu peremees Mart Kase tutvustas "Terevisioonis" oma kodukooli õpilasi ja ütles, et tema jaoks on kitsekeste eest hoolitsemine puhas teraapia, sest tallede koolis on õpilasi vähem, kord karmim ja kasvamine innukam.

"20 kitsetalle on juba sündinud ja teist sama palju veel tulemas," ütles Valgamaal asuva Kalda talu peremees Mart Kase, rõõmustades tallede kevadise järelkasvu üle.

Tallede eest hoolitsemine nõuab hommikul umbes poolteist tundi ja õhtul sama palju. "Minu jaoks on see teraapia. Kui ma tulen koolidirektori ametist, kus on väga palju inimsuhteid ja suhtlemist, jätan oma mobiiltelefoni kodukööki ja lähen lauta, siis hetkega ma kehastun ümber ja saan kõigest puhata. See poolteist tundi on ühtpidi nagu sporttrenn, teistpidi nagu vaimne värskendus minu jaoks," selgitas Kase.

"Siin on õpilasi vähem, kord on karmim ja kõik kasvavad innuga," vihjas Kase oma talledest õpilastele.

Kase süles olevale kitseke Marile tallekese ema piima ei andud ja seetõttu peab teda toitma. "Kuu-paar vajab ta veel toitmist. 20-st sündinud tallest peab toitma kaht-kolme. Teatud noored ja teatud vanad kitsed ei taha enam lastega tegeleda. Enamus kitsi on tegelikult väga head emad. Saavad poegimisega ise hakkama. Kits ju sööb 75 protsenti maailma taimestikust. Sealhulgas võimalusel ka mu abikaasa lillepeenraid. See on igakevadine oht, aiad peab üle vaatama, et peretüli ei tekiks," muheles Kase.