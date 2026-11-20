Uues saatesarjas "Vee kutse" uurib Kristo Elias, miks vesi osasid inimesi nii tõmbab ja miks inimesed harrastavad talisuplust, lähevad avaveeujumisele üle Väikese väina või avavad Rummu karjääris allveenäituse. Eliase sõnul elavad vett armastavad inimesed päris elu.

"Ma olen juba kuuendat hooaega talisupleja. Jäine vesi on mõnus ja seda me ka saatesarjas jälgisime, miks inimesed seda teevad. Vesi kutsub inimesi väga erineval moel. Oleme oma meeskonnaga terve aasta vältel külastanud erinevaid sündmusi ja tegevusi erinevate veekogude juures," ütles dokumentaalsarja "Vee kutse" autor ja saatejuht Kristo Elias.

Eliase sõnul püüdsid nad teada saada, miks inimesed lähevad avaveeujumisele üle Väikese väina Muhumaalt Saaremaale. "Kambaga ujuda üle kahe kilomeetri tundub esialgu uskumatu väljakutse, aga pärast see adrenaliinipauk on väga äge," nentis Elias, kes käis ka Rummu karjääris allveenäituse avamisel.

Üks episood uues saatesarjas on pühendatud kalameestele. "Käisime ka laste kalalaagris, mis toimub igal suvel ja kus noored saavad kalastuskogemuse. Näitame ka professionaalseid kalapüügivõistlusi, kus Eestit esindatakse maailmas. Samuti näitame Maardu jääpüügivõistlust," loetles Elias sündmusi, millele saatemeeskond sai kaasa elada.

"Näiteks laulupeo jõe peal ehk Võhandu maratoni tegime otsast lõpuni kaameraga läbi ja jälgisime üht isa ja tütart, kes kümne tunni jooksul selle läbi tegid," tõdes Elias.

"See saatesari on ilma saatejuhita, mina kuskil ei figureeri, anname inimestele sõna ja sealt kumab läbi, miks inimesed vett armastavad. Nad ütlevad, et eesti vesi puhas, et neid erinevaid tegevusi on võimalik Eesti veekogudes teha ja keskkonnateemad kumavad läbi inimeste endi elu," tõdes Elias.

"Inimesed, kes vett armastavad, elavad päris elu. Nad on päriskeskkonnas kohal, kasutavad vett iga päev, ja sellepärast ka neid keskkonnaprojekte tehakse, et selline olukord püsiks ka tulevikus, sest meie mõju veele on väga suur," tõi Elias välja.

Eliase sõnul on tal väga suur aukartus vee vastu. "Vesi ei ole inimesele ju loomulik keskkond. Me oleme ikka loodud kuival maal elama. Ohutust tuleb jälgida igas olukorras, küll sporti tehes, kalastades ja ka paadiga sõites. Kui sa oskad vees ja vee ääres käituda, annab see sulle kuhjaga emotsioone tagasi," sõnas Elias. "Neid saateid tehes ma tunnen ise ka rohkem veest rõõmu."

Neljaosaline saatesari "Vee kutse" on alates 21. novembrist ETV-s laupäeviti kell 18.