Nukuteatrimuuseum kutsub õpilasi teatrinukke leiutama

"Terevisiooni" stuudios oli külas Nukuteatrimuuseumi juht Iti Niinemets, kes kutsus üles osalema kolmandat korda toimuval välja teatrinuku leiutamise konkursil. Konkursist on oodatud osa võtma 1.–12. klasside õpilased nii iseseisvalt kui koos pere, sõprade või klassikaaslastega.

2026. aasta konkursi teema on "Võimatu teatrinukk", mis kutsub osalejaid looma esmapilgul võimatuna näivat nukku – olgu see siis liikumisviisi, ehituse, materjalide või toimimise poolest. Nukk võib trotsida füüsikaseadusi, muutuda, hajuda, ilmuda või liikuda viisil, mis ei ole tavapäraste nukkude puhul võimalik.

Eesmärk on julgustada kasutama loovust ja fantaasiat ning mõtlema, milline võiks olla nukk, mida justkui päriselt olemas olla ei saagi, kuid mis laval siiski ellu ärkab.

Nukuliik ja materjalid ei ole ette määratud – valmistada võib varrasnukke, varjunukke, marionette, käpiknukke, kehanukke ja lauanukke või leiutada hoopis uus nukuvorm.

Osalejatel palutakse esitada nuku kavand, foto valmis nukust ning video, kus on näha nukku liikumas. Konkursitöid saab esitada kuni 1. novembrini

Parimad tööd selgitab välja žürii ning esikolmik pälvib auhinnad kogu tiimile. Võidutööd eksponeeritakse Nukuteatrimuuseumis. Võitjad kuulutatakse välja Ferdinand Veike 102. sünniaastapäeval 13. novembril.

Vaata videost ühte varianti, kuidas nuku valmistamisele läheneda: