Arhanna: otsustasin lauluvõistlustest väikese pausi teha

2023. aastal esindas Arhanna Eestit noorte Eurovisioonil ning on vahepeal oma muusikuteekonda jätkanud. Sel aastal on ta avaldanud kaks singlit. Esimene neist, "I Wanna Choose" ilmus jaanuaris. Kõige värskem lugu, "More Time In June", nägi loo nimele kohaselt ilmavalgust juunikuu alguses.

Möödunud aastal tegi Arhanna kaasa ka Saksamaa telelauluvõistluses "The Voice Kids". Noor laulja on ise öelnud, et enam laulukonkurssidel osaleda ei taha. "Kuna ma olen juba Räpina muusikakooli õppima asumisest saati mitmetel võistlustel osalenud, siis peale "The Voice Kidsi" emaga otsustasime, et teeme väikese pausi võistlustest ja keskendume oma loomingule," rääkis Arhanna.

"See ei tähenda, et ma mitte kunagi ei osaleks. Kui mingi telekonkurss toimuks, siis ma kindlasti läheksin ja Eesti Laulust tahaksin kindlasti kunagi osa võtta. Muidu käin ikka kontsertidel esinemas ja ootan festivalidelt pakkumisi," lisas Arhanna, kes oleks valmis minema ka superstaarisaatesse.

"Ma vaatasin iga saate sellest hooajast, kui Alika võitis. Ma nii elasin talle kaasa. Tore saade tundub," rääkis Arhanna, kellele Alika on kohalikest lauljatest suurim iidol. "Olen teda 2021. aastast kuulanud," lisas 14-aastane laulja.

Laiemast maailmast on Arhanna olnud juba kolm aastat olnud suur Olivia Rodrigo fänn. "Michael Jackson meeldib, Queen ja teisedki 80- ja 90-ndate artistid," sõnas Arhanna.

Esimesed katsetused ise muusikat kirjutada tegi Arhanna seitsme- ja kaheksa-aastaselt. "Need on nagu iga väikese lapse laulud. Esimene laul, mis mul välja tuli, oli "Hoiame kokku", mille meloodia tegin koos oma sõbraga. "Karl-Ander Reisman ja Leelo Tungal aitasid ka," rääkis Arhanna loost, millega ta käis ka noorte Eurovisioonil.

"Kui mul tuleb mõni idee, siis ma proovin sellest laulu teha. Klaveri taga tulevad vahel mõned viisijupid," rääkis Arhanna oma lookirjutamisprotsessist. Klaverit õpib Arhanna ka muusikakoolis. "Järgmine aasta ma lõpetan klassikalise klaveri. Interpreedina ma ennast väga ei näe. Popklaver ja tänapäevasemad laulud meeldivad rohkem," naeris ta.

Tulevikus soovib Arhanna laulmisega edasi tegeleda ja ka produtseerimist õppida. "Nüüd ei tea, kas see enam võimalik on, sest AI tuleb peale. Varsti too teeb kõik ära. Aga loodan, et saan laulmisega edasi tegeleda."

Lugu "More Time In June" valmis koos ameeriklase Adam Kesselhautiga, kellega Arhanna tutvus läbi noorte Eurovisiooni. "Eelmine suvi ta hakkas mulle kirjutama, et salvesta iga päev klaveri taga kasvõi kümnesekundiline viisijupp. Proovisin neid suvel teha, mõned tulid pikemad ka, ta võttis ühe nendest pikematest ja tegi sellele sõnad."

Suureks unistuseks on avaldada ka oma album. "Selleni vast jõuab kunagi hiljem. Ma arvan, et see on väga raske," tõdes ta.