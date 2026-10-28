Allik: Tammsaare mõtted on kaasaegsed, neid pole vaja kaasaegsesse interjööri panna

Jaak Alliku ei nõustu kriitikutega, kelle hinnangul on "Tõe ja õiguse" lavastus suunatud eelkõige vanemale põlvkonnale. Tema leiab, et Tammsaare mõtted on jätkuvalt kaasaegsed.

Läinud nädalavahetus jõudis Hendrik Toompere käe all draamateatris publiku ette lavastus "Tõde ja õigus". Värske lavalugu viib kolme tunni jooksul vaataja läbi Tammsaare romaani viie osa, keskendudes Indrek Paasi eluloole.

"Nii kui sa seda vaatama hakkad, hakkavad kangastuma kõik need lavastused, kus iga osa olnud 3–4,5 tundi," lausus teatrikriitik Jaak Allik. "Esimene osa on pool tundi, teine osa on 45 minutit, kolmas osa 27 minutit, neljas osa on umbes 50 minutit ja viies on 30 minutit. Ruttu kõik. Kusjuures peaaegu igast osast on võetud kõige olulisemad osad välja. Kui sauna-Juss poob ennast kümnendal minutil üles, siis on selge, mis tempoga asi käib."

Peategelast Indrek Paasi kehastab draamateatri laval Rasmus Kaljujärv, kes on Alliku hinnangul täpne tabamus – ta sobib Indrekuks nii vanuselt, šarmilt kui ka mõistuselt. "Ma nägin elus lihast ja luust, tõe ja õiguse eest võitlevat Indrekut."

Eriti eredalt jäid Allikule meelde lavastuse lõpp kui ka lavastuse kunstiline lahendus. Nimelt on lava kohale paigutatud püstine peegeldav kangas, mis näitab publikule, kuidas näitlejad laval liiguvad.

"See liikumine, mida meie saalis istudes ei näe, seda on ilmselt harjutatud rohkem kui muid misanstseene. See on Eve Mutso tehtud koreograafia ja see mõjub. See mõjub väga efektselt, kui me näeme liikumise joonist," tõi ta välja.

Selle väitega, et Tammsaare tänapäeva inimesi enam ei kõneta, Allik nõus ei ole. "Kõik Tammsaare mõtted on absoluutselt kaasaegsed, nii nagu on Shakespeare'il, nagu on Tšehhovil. Need on kaasaegsed mõtted, neid ei ole vaja kaasaegsesse interjööri panna. Geniaalne lavastaja võib ka panna, aga see ei ole vajalik. Need on need mõtted, mida me saalis mõtleme ja see on oluline," usub kriitik.

Samuti peab ta ekslikuks mõtet, et alla 40-aastastel pole mõtet seda vaadata. Tema hinnangul võib lavastus aidata Tammsaare loominguga tutvuda ka neil noortel, kes pole romaani varem lugenud. Tema leiab, et riik võiks korraldada "Tõe ja õiguse" etendused kõigile Eesti kümnendate klasside õpilastele.

"Siis nad saavad Tammsaare idu, kirjanduse ja teatri maitse suhu. See on see, mis tänapäeva koolilast arendab," märkis ta.