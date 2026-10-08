Raimo Ülavere: kontorisse tagasi sundimine võib panna head töötajad lahkuma

Koolitaja Raimo Ülavere rääkis "Terevisioonis", et uuringute järgi on kontoris töötamine üldiselt sama tulemuslik kui hübriidtöö ja ainuke olulisem vahe on selles, et hübriidtöö puhul heade inimeste töölt lahkumine väheneb. Koolitaja sõnul võib inimeses tekkida trots, kui tööandja ainult kontoris töötamist nõuab.

Mitmed tööandajad on otsustanud oma töötajad kodukontorist tagasi päris kontorisse kutsuda ja see teema kütab kirgi nii avalikes aruteludes kui ka sotsiaalmeedias.

"Mõnel pool mitte ainult ei kutsuta töötajaid kontorisse tagasi, vaid antakse lausa käsk. Miks see meid riivab, siis põhjus võib olla selles, et meie autonoomiat ja otsustusvabadust piiratakse ja tekib niisugune asi, mida psühholoogias kutsutakse trotsiks ja trotsi puhul kipub meil kohati mõnikord mõistus kaduma," ütles koolitaja Raimo Ülavere. "Kui oleme trotsi täis, oleme ka tohutult kirglikud."

"Ettevõtte juhtide soovid ja eesmärgid käivad alati reaalsusest eespool ja nii see peabki olema. Mina proovin vaadata seda kõrvalt ja natuke numbritele tuginedes. Uuringud ütlevad, et kontoris käimine üldiselt teeb sama head tulemust kui hübriidtöö, kui see on normaalselt ja hästi korraldatud. Ainuke olulisem vahe on selles, et hübriidtöö puhul heade inimeste töölt lahkumine väheneb," sõnas Ülavere.

"Lahkuma kipuvad need, kellel on kuhugi lahkuda ja need on inimesed, kes loovad ettevõttele rohkem väärtust. See on see risk," nentis koolitaja.

"Mõistlik on ikkagi eeldada, et meil on tööl täiskasvanud inimesed ja kõigil ei pea ka silmad kogu aeg põlema, aga nad teevad oma töö korralikult ära, siis miks me eeldame, et kodus nad teevad midagi muud, mis ei ole töö," sõnas Ülavere.

Koolitaja sõnul on uuritud ka kontoris töötavaid inimesi ja on leitud, et laias laastus kolmandik ajast läheb ühelt töölt ümberlülitumisele ehk kohvi joomine, jutuajamine teistega, muud segajad. "Mina usun seda, et kui sa tahad päriselt tööd teha, on sul vaja keskenduda ja siis tulebki töölt ära minna. Kuhugi, kus sind ei saada väga kergelt kätte. Arvata, et kontoris käib kogu aeg tohutu töötegemine, on natuke naiivsevõitu."

Esiteks tuleb Ülavere sõnul nii töötajatel kui juhtidel aru saada, et organisatsioonil ja inimestel ongi erinevad eesmärgid. "Küsimus on, kuidas leida kompromissikoht, sest kõigile ei sobi ühtemoodi. Leida tuleb oma mõistlik viis."

Ülavere ei soovita juhtidel töötajaid kontorisse tagasi nõuda jutuga, et meil on selline kultuur ja nii lihtsalt on, sest see tekitab lihtsalt trotsi. "Aga ka kodus töötamine ei ole inimõigus," nentis Ülavere. "Alustada tuleks sellest, mismoodi on ettevõttel vaja, et inimesed töö ära teeksid. Mina ei eeldaks inimestelt pahatahtlikkust."