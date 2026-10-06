Oopus: ööklubid on tänapäeval nagu kiigeplatsid vanasti

Reivikultuuri ja pärimusmuusikat ühendav ansambel Oopus näeb, et rahvamuusikas ja elektroonilises tantsumuusikas palju sarnast.

Läinud nädalavahetusel jagati Viljandis pärimusmuusika auhindu Etnokulpe. Kõige enam auhindu viis koju ansambel Oopus, mis pälvis tunnustuse aasta albumi, aasta artisti ja aasta uusfolkartisti kategoorias.

Oma loomingus põimib Oopus kokku elemente reivikultuurist ja pärimusmuusikast. Muusik Mari Meentalo sõnul on Eesti pärimusmuusikas ja elektroonilises tantsumuusikas palju sarnast. Tuttavad on nii ennast kordavad meloodialiinid kui ka soov inimesi tantsupõrandal hoida.

"Kui pill hüüab, siis peo lõppu pole näha. Meie praktiseerime seda, kuidas neid maailmasid omavahel traditsiooni ja elektroonilise muusika kaudu teadlikult ühendada," lausus Johannes Ahun "Terevisioonis".

"Kui sa mõtled, et vanasti oli kiigeplats, kus rahvas sai kokku, siis tänapäeval on need ööklubid, kus inimesed kokku saavad ja tähistavad koos," lisas Meentalo.

Oopuse viimane album "Reivlender" ilmus lisaks digitaalsetele platvormidele ka reel-to-reel lindil, kassetil, vinüülil ja CD kujul. Ahun usub, et ka traditsioonilisemad helikandjad on taas populaarsust kogumas.

"Nüüd õpime muusikat luues neid vanemaid formaate, kuidas nende peale oli üldse teha. Siinkohal saame tänada oma sõpru ja ägedaid koostööpartnereid, et Eestis on sellised fännid – noored nagu meie –, kes unistavad lindist. Ja meie unistasime oma muusikat ja nendest erinevates angmekandjatest," sõnas ta.

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