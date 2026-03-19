Õie Pritson: Pavlova koogi teeb mõnusalt pehmeks hape ja tärklis

Kondiiter Õie Pritson rääkis "Ringvaates", et Pavlova koogi õnnestumiseks on vaja lisada hapet ja tärklist, et koogi sisu jääks mõnusalt pehme. Pritsoni sõnul on Pavlova niivõrd kapriisne kook, et selle peaks valmis tegema vahetult enne serveerimist.

"Pavlova koogi tegemisel on oma nipid ja me väga tehases seda kooki teha ei saa. Kõige parem on Pavlova kooki teha kodus," ütles kondiiter. "See kook on väga lihtne ja samas väga keeruline."

Pritson lõi lahti kuus muna. "Väga oluline on see, et munavalgesse ei tohi minna ainsatki kooretükki ega terakest munakollast, muidu ei lähe munavalge lihtsalt vahtu."

Munavalged peab panema kuiva ja puhtasse anumasse ja lisama näpuotsatäie soola. "Munavalgeid peab alguses vahtu ajama väga aeglaselt, sest nii ma tekin imeväikese mulli ja ei lõhu munavalku kohe ära. Alles siis, kui munavalge on natuke vahtu aetud, hakkan lisama suhkrut. Lisan 340–360 grammi suhkrut ja tõstan mikserdamise kiiruse maksimaalse peale," juhendas Pritson. "Nüüd anname vahule hapet ja lisame kuus teelusikatäit sidrunimahla ja neli teelusikatäit maisitärklist. Tärklise lisan alati läbi sõela, et vältida tärklisetükke."

Pritsoni sõnul ei saa besee tegemise reegleid eirata. "Sa pead hapet panema, natuke tuge andma, tärklist sisse panema, sest need hoiavad besee sisu meeldivalt pehme," nentis kondiiter.

Koogid paneb Pritson 80-kraadisesse ahju tunniks ja kahekümneks minutiks. "Siis ma lükkan ahju välja, ei tee isegi ust lahti ja hoian kuni kolmkümmend minutit. Seejärel teen ahju ukse paokile ja hoian kooke veel kaks-kolm tundi ahjus."

Pavlova koogi autor on imehabras väikest kasvu Maria teatri baleriin Anna Pavlova. "Pavlova kooki vaadates sa näed baleriini kleidi kihte. Jutt ei ole ju ainult koogist, vaid inimloomusest, inimilust, kogu kunstist."

Klassikalisel Pavlova koogil on ilus krõbe besee ja peal ilma suhkruta vahukoor ja kirevili ehk passioonivili ning kiivi. "Sellepärast, et siis annab kõige parema tulemuse magusus ja mittemagusus."

Pavlova kook on nii kapriisne, et selle peab tegema valmis vahetult enne serveerimist. "Restoranis peaks vahukoort vahustama ühe koogi kaupa," lisas Pritson.