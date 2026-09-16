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Merehätta sattunud laste päästja: SUP-lauaga mängivad lapsed peaksid vesti kandma

Ringvaade
Foto: Miguel A Amutio / Unsplash
Ringvaade

President ja päästeamet annavad kolmapäeval üle päästeteenistuse aumärgid 92 inimesele, neist 37 saavad märgi inimelu päästmise eest. Üks tunnustuse saajatest on Liis Sinitamm, kes ujus Vainupeal merehätta sattunud kolmele lapsele appi.

Sinitamm oli koos sõbrannadega rannas, kui varem kaldas mänginud kolm last SUP-lauaga hätta sattusid, sest maatuul viis nad vaid mõne hetkega avamerele. Lastega oli kaasas ka täiskasvanu, kes proovis neile järele jõuda, kuid ta ei jaksanud nii kaugele ujuda ja pidi tagasi pöörama. Samal ajal otsustas Sinitamm lastele järele minna.

"Ma tundsin, et see ei ole minu jaoks nii kaugel, mina jõuan nendeni. Võib-olla see on tulnud sellest, et ma olen seal üles kasvanud. Ma olen seal meres ujunud," rääkis ta "Ringvaates".

Lasteni jõudes selgus, et tuul on siiski nii tugev, et ta ei saa kolme last kandvat lauda kaldale tagasi toimetada. Nii jäi ta koos lastega edasist abi ootama.

"Sel hetkel kui ema veest välja jooksis, teadsin, et ta helistab juba päästesse, ta hõikas teistele, et helistage päästesse. Seega mul oli teadmine, et keegi tuleb meile appi. Minu eesmärk oli, et me oleme vee peal nii kaua turvaliselt, kuni keegi meid sealt välja toob."

Abi oodates püüdis Sinitamm laste tähelepanu olukorralt eemale juhtida ja nendega vestelda.

"Uurisin, kui vanad nad on; mis nende nimed on; kas nad oskavad ujuda; kuidas suvi on läinud; mida nad seal rannas tegid. Ma üritasin sellest olukorras paremat välja tuua ning motiveerisin ja näitasin, et me juba liigume kaldale lähemale, kuigi tegelikult väga ikka ei liikunud," rääkis ta.

Ühel hetkel läks SUP-laud ümber ning tuule tõttu ei olnud võimalik seda uuesti kätte saada. Kuna kõige pisem laps ei olnud ka kõige parem ujuja, keskendus päästja temale, sest teised lapsed said enda vee peal hoidmisega ilusti hakkama.

"Ma ei teadnud sel hetkel, kuidas see päästmisvõte päriselt käib. Mul oli lihtsalt eesmärk, et ta hoiaks minust kinni, aga et ta ei roniks minu peal nagu väike kassipojake üles, sest siis me vajume koos vee alla. Kuidagi saime seal kahekesti hakkama," kirjeldas ta.

Selleks ajaks oli ka pääste rannas, kuid esimesena jõudsid merehädalisteni kohalikud kalamehed, kes seltskonna turvaliselt kaldale toimetasid.

Sinitamme sõnul näitab juhtunu, kui oluline on SUP-lauaga päästevarustuse kandmine, sest hätta sattunud lastel seda ei olnud. "Lastel võiks kindlasti vest seljas olla. Täiskasvanud võib-olla mõtlevad veel, kuidas ja mismoodi saab sealt ujutud, aga lapsed on täiesti teine teema."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

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