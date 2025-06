Peeter Oja: mul oli noorena päris pikalt lavahirm

Näitleja Peeter Oja rääkis Kristjan Hirmo suvesaates, et on põhiametilt laia profiiliga vabakutseline ning kuigi tema elukutse juurde kuulub teiste ees esinemine, tunnistas mees, et noore näitlejana oli tal päris pikalt lavahirm, millega tuli tõsiselt tegeleda.

"Mul ei olegi põhiametit, ma olen laia profiiliga vabakutseline. Mul on endal selline väike etendus "Täna õhtul Peeter Oja", seda ma teen praegu, see on monoloog, mis minu ja teistega on juhtunud, tore meenutuskava," ütles näitleja Peeter Oja.

Kiidjärvel läheb Ojal erinevate etendustega juba kuues hooaeg. Näitlejad elavad kohapeal autosuvilates, näiteks Sepo Seemann, Kalle Sepp ja Jan Uuspõld. "Sellest moodustub väike karavanipark, kus süüakse ja puhatakse. Mina ja suur osa trupist elab Mammaste tervisespordikeskuses, kus on ka väga tore," selgitas Oja.

Oja meenutas, et põhikoolis talle üldse võõraste ees esineda ei meeldinud. Tuttavas ja sõprade seltskonnas hirmu ei olnud. "Ühest küljest ma tahtsin esineda ja teisest küljest oli mul esinemise ees hirm. Võttis päris palju aega, et sellest üle saada. Isegi lavaka ajal oli mul veel publikuhirm. Sellest saab üle kogemustega, ajaga harjud ja ei mõtle enam sellele," tõdes Oja.

Muusikaprojekte Ojal praegu käsil ei ole, küll aga peab ta aeg-ajalt diskori ametit. "Tänu Mart Juurele olen seda teinud, kes mind aastaid tagasi Ennu Rattale kutsus. Koos oleme teinud ja nüüd olen üksi ka teinud," selgitas Oja.

Oja ise ühtegi pilli ei mängi. "Mu õde pandi igasuguseid pille mängima, aga ta ei tahtnud seda kuidagi teha ja mind ei pandudki pilli mängima," muheles Oja "Mind pandi poistekoori laulma, laulsin kuni häälemurdeni."