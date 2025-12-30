Tähe-Lee Liiv: minu muusikuteed on kujundanud ka karmid õpetajad

Pianist Tähe-Lee Liiv rääkis Vikerraadios teda mõjutanud õpetajatest ja tõdes, et kurikuulus õpetaja Dmitri Bashkirov õpetas teda palju. Tänu õpetaja sir András Schiffile sai Liiv aga võimaluse osaleda Euroopa tuuril ja mängida erinevates kuulsates kontserdimajades.

"Esimesed paar aastat oli väga keeruline. Väga palju lendamist ja edasi-tagasi käimist ning see on ka väga kulukas. Lendasin korra nädalas, aga see on mulle kasuks tulnud, mõlemad koolid on mind tohutult toetanud," ütles pianist Tähe-Lee Liiv, kes õpib praegu Londoni kuninglikus muusikakolledzis ja samaaegselt teeb ka bakalaeuruse neljandat aastat Berliini muusikaakadeemias.

Liivi sõnul on mõlema kooli õpetajad maailmatasemel. "Minu Londoni õpetaja Dmitri Aleksejevi enda õpetaja oli kurikuulus Dmitri Bashkirov, kelle käest ma sain ka mõningad tunnid. Ta on väga karmi kuulsusega, teda enam meie seas kahjuks ei ole."

Liiv meenutas, et 16-aastasena käis ta Bashkirovile ette mängimas Lätis vahetult enne eesti pianistide konkurssi. "Mul oli konkursi jaoks ette valmistatud pikk kava. Festivalil juhtus nii, et paljud inimesed olid maksnud kahe tunni eest Bashkiroviga, aga pärast esimest tundi paljud inimesed ei tahtnud enam tagasi minna, sest Bashkirov oli nendega nii karm ja kuri olnud. Mina seisin seal, kuulasin neid tunde ja kui ta siis küsis, kes nüüd mängib, ja kedagi ei olnud, kes oleks ette astunud, siis mina saingi talle terve oma konkursi kava ette mängida," meenutas Liiv.

Liiv jõudis talle ette mängida ka ühe loo, mida ta vaid nädal aega tagasi oli talle juba ette mänginud. "Bashkirov ei mäletanud seda ja ta tohutult kiitis mind ja ütles, et ma olen geenius, sest ma tegin kõik need asjad ära, mida ta mulle nädal aega tagasi oli öelnud," muheles Bashkirov.

Pianistide konkursil läks Liivil ka väga hästi ja ta võitis esikoha. "Paljuski ka tänu Bashkirovile," lisas Liiv.

2025/2026 hooajal oli Liivil võimalus mängida esimest korda elus Berliini kontserdimajas ja oma õpetaja sir András Schiffi kureeritud sarjas "Building bridges", mille raames ta käis Euroopa tuuril. "Käisin läbi igasugused tähtsad kontserdimajad Berliinis, Viinis, Brüsselis. Austrias Lockenhousis mängisin koos viiuldaja Gidon Kremeriga, mis oli täiesti uskumatu elamus," meenutas Liiv.

Liivi sõnul püüab ta suure töö ära teha enne lavale minemist klassiruumis ja kontserdil püüab lihtsalt nautida.

Tavalisel päeval harjutab Liiv neli-viis tundi, aga kui kontsert on tulemas, siis rohkem.

"Sel aastal olen teinud 42 kontserti, neist mõned on olnud Eestis," sõnas Liiv.

Jõulud veetis Liiv Berliinis oma õpetaja sir András Schiffi tundides.