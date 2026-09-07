Treener: loomakõndi jäljendav liikumisviis treenib tasakaalu ja jõudu

Treener Mihkel Vabrit rääkis "Terevisioonis", et karukõnd, pingviinikõnd ja ahvikõnd on vaid mõned näited loomade liikumisest, mida inimesed võiksid enda treeningutes kasutada. Treeneri sõnul treenib loomakõndi jäljendav liikumisviis tasakaalu, vastupidavust ja jõudu.

"Öeldakse ju, et inimene on arenenud ahvidest. Harjutused, mis imiteerivad looma kõndi või looma käitumismudeleid treenivad päris hästi tasakaalu, vastupidavust ja jõudu. Väga populaarsed on praegu taas enda keharaskusega treeningud," ütles treener Mihkel Vabrit.

Enne harjutuste tegemist peab kehale sooja tegema ja selleks on treeneri sõnul kõige parem pingviinikõnd.

"Alati, kui on raske, võib öelda mõmm, see aitab," sõnas treener.