Toivo Tootsen: igal põlvkonnal on oma Baskinid ja Kärna Ärnid

Eesti Raadio saatejuht Toivo Tootsen rääkis "Prillitoosis", et tänavu täitub 60 aastat RAMETO ehk Eesti Raadio meelelahutussaadete toimetuse sünnist, kus loodi omaaegsed hittsaated "Mnemoturniir" ja "Meelejahutaja". Tootseni sõnul on igal ajal oma naljad ja igal põlvkonnal oma Baskinid ja Kärna Ärnid.

"Tänavu möödub 60 aastat RAMETO sünnist," ütles Eesti Raadio pikaaegne saatejuht Toivo Tootsen. "RAMETO oli Eesti Raadio meelelahutussaadete toimetus, mis sündis 25. detsembril 1965. aastal."

RAMETO loojad olid Valdo Pant, Jaan Ruus ja eestvedajaks Juhan Saar, kes kolm meest kokku tõi. Toimetusel oli ka oma vapiloom, kelleks oli ronk Jaagup. Kuna algselt oli RAMETO näol tegemist mälumänguga, siis mõeldi, et ronk sobib kõige paremini, kuna ta on kõige targem lind.

"Esimese raadiomängu ajaks toodi päris ronk stuudiosse kohale, ja linnul oli ka oma otsustav ülesanne. Kui mälumäng jäi viiki, lasid võistkonnad ronga puuri lihatükikesi, ja kelle tükikese ronk napsas, oligi võitja. Kurioosumina tuli pärast välja, et ronk Jaagupi puhul oli tegemist emase linnuga," meenutas Tootsen.

"Vundament sai nii suur ja tugev, et sinna peale andis ehitada. Kui alguses olid ainult raadiomängud, siis hiljem tulid juurde saated nagu "Laupäevaõhtu", "Suveraadio", "Siis kui jalgu puhkas hobu", "Kodukandilood", "Rannaraadio", "Õhtu kahele", "Mnemoturniir", "Meelejahutaja"," loetles Tootsen populaarseid saateid.

Tootsen tõdes, et igal ajal on oma naljad. "Kui praeguseid püstijalakoomikuid vaadata ja kuulata, siis kui terve saal rõkkab, siis sellele põlvkonnale ta pakubki midagi, need on nende Baskinid ja Kärna Ärnid. Mina ei peagi nendest naljadest aru saama. Minu põlvkonnal olid oma naljad," muheles Tootsen.

Tootseni sõnul naudib tema peent nalja, kus on vihjed ja öeldakse kaudselt. "Naudin seda elegantsi, millega ühte või teist asja serveeritakse."

Kuna Baskinit teavad ka paljud tänapäeva noored, tõi Tootsen kunagisest huumori õitsengu ajast esile naishumoristi Krõõt Kumalase, kelle nimi oli Eha Kostabi. "Ta oli lastearst, aga meeletult hea huumorisoonega, kes hakkas kirjutama Ahto lugusid, mis said väga populaarseks," tõi Tootsen välja.

Ahto rollis astus üles nooruke Tõnu Oja.