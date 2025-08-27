Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

Väikeseks korteriks ehitatud kaubikus elava viieliikmelise pere ema Celine Vain rääkis "Vikerhommikus", et nad on kolm aastat ratastel maailmas ringi rännanud ja nüüd otsustanud paiksemaks jääda. Vainu sõnul on nad niimoodi rännates väga palju elamusi saanud, nüüd aga on nende eesmärgiks koguda raha oma päris kodu jaoks.

Kõik sai alguse kolm aastat tagasi, kui toona neljaliikmeline pere haagissuvilaga Hispaania rannikul rändas. "Kuna me ei ole väga püsivad inimesed, siis tundus see kõige õigem mõte, sest nii saab kogu aeg edasi liikuda ja peatuda just seal, kus ise soovid," ütles ratastel elava pere ema Celine Vain.

Alati ei ole suurel perel kõige lihtsam väikese pinna peal hakkama saada. "Vahepeal tuleb ikka olukordi ette, aga igaüks, kes soovib, saab korra aja maha võtta. Meil just oli juhtum, kus sõitsime Võrust Tallinna ja abikaasa ütles, et mina pean nüüd peatuse tegema, seda on natuke palju. Mina olen pigem vaikne, aga laul ja muu selline tuleb meie kolmelt lapselt, ja nemad detsibelli ei vali," muheles Vain.

Hispaanias seigeldi nii, et maasturi taga oli haagissuvila. Tenerifele läks pere aga juba matkaautoga.

Nüüd, kolm aastat hiljem otsustas pere aga veel radikaalsema tuleviku kasuks ja koduks ei ole enam korter, vaid väikeseks korteriks ümberehitatud kaubik.

Kaubikus on kõik koos ühe pinna peal, aga igal lapsel on oma pesa. "Meil on kolmekorruseline nari, ja igal lapsel on oma koht. Meil on lae all kaheinimesevoodi. Meie voodi all on garaaž, kus me hoiustame rattaid. Siis on väike kööginurk ja lihtsalt istmed, rohkem midagi sinna ära ei mahuta," kirjeldas Vain.

"Algul, kui selle mõtte välja käisin, vaatas abikaasa mind küll sellise näoga, et tema seda kaasa ei tee. Reisida ta võib, aga oma kodu ta kindlasti ära ei anna. Aga õnneks ma suutsin ta vähemalt katseajale panna, et äkki ikka hakkab meeldima. Väga loodan, et ta tuleb selle ideega lõpuni kaasa, mehest küll ei tahaks ilma jääda."

Suvel on olnud väga lihtne, sest pere on nagunii kogu aeg pidevas liikumises.

Üks põhjus sellise elukorralduse tegemiseks oli rahaline kokkuhoid ja soov mitte maksta üüri. "Ma ei taha enam maksta kellelegi teisele, tahaks seda raha koguda ja ühel hetkel osta päris oma kodu," ütles Vain.

Peres kasvavad kahe-, nelja- ja kuueaastased pojad. Suurem poeg läheb sügisel eelkooli, seepärast jääb pere paiksemaks Tallinna lähedal Laagris.

Vain on ujumiskooli treener, abikaasa Jörgen tuli kaitseväest ja nüüd otsib oma teed, mida tema teha tahaks.

Kõige suurem pluss sellise elukorralduse juures on Vainu sõnul elamusterohked reisid, mis on lastele väga põnevad olnud. "Elamusi oleme väga palju saanud," tõdes Vain.