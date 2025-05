Aastas kaks kuud matkabussis elav pere: meid võlub spontaansus ja mugavus

Matkabussi entusiast Liisi Laanemäe rääkis "Terevisioonis", et reisivad aastas üle kahe kuu matkabussiga, sest neile meeldib spontaansus ja mugav elu. Pereisa Marvin Laanemäe sõnul on matkabussiga reisimine viieliikmelise pere jaoks odavam kui lennukiga lennata ja hotellides ööbida.

"Seitse aastat tagasi me pihta hakkasime ja viimastel aastatel viibime rohkem kui kaks kuud siin matkabussis," ütles matkaauto entusiast Marvin Laanemäe.

Pereema Liisi Laanemäe sõnul on nad igasusugustes kohtades matkabussiga ööbinud. "Varssavi kesklinnas, Riia kesklinnas on jõe ääres üks vaiksem tänav, see on meie lemmikkoht," ütles reisiblogija ja matkaauto entusiast Liisi Laanemäe. "Me ei ole üldiselt väga kämpinguinimesed, pigem eelistame looduslikke kohti või siis natuke peateest kõrval olevaid kohti."

Ruumi on bussis piisavalt ja kõik vajalik mahub ära. "Kui pikemalt reisilt selle kümne ruudu pealt koju jõuad, siis enda elamine tundub tohutult suur," muheles Liisi.

Bussis on viis iste- ja magamiskohta. "Väga hea on bussis magada, lapsed ütlevad isegi, et neil on bussis parem uni kui kodus," lisas Liisi.

Bussis on ka väike vannituba ja WC. "Bussis on ka nii paju vett, et viieliikmeline pere saab duši all käia. Olemas on ka koht, kuhu panna asjad eest ära," tõdes Marvin. "Põhiline kulu on ikkagi kütusekulu. Ööbimine on tasuta kaasas. Sa võib-olla ei liigu nii kiiresti, pead reisi planeerima pikemalt, seetõttu on ka kulud natuke suuremad. Meie arvame, et viieliikmelise perega on see odavam reisimisviis kui lennukiga ja hotellides viibida."

Reisimine on nii ka spontaansem, leidis Liisi. "Ei pea tegelema hotellide broneerimisega, lennukipiletite ostmisega, meid see spontaansus ja mugavus võlubki. Meie vaatame reisil päev korraga, üldiselt me midagi ette ei planeeri."

Pikem reis on sel suvel perel plaanis Horvaatiasse. "Seal on suur matkaautode kokkutulek. Eestis on mõned reisid plaanis. Talvel käime matkabussiga suusatamas," tõdes Liisi.

Tegus pere on selle autoga reisinud ka miinus 20 kraadiga ja sees on sama soe kui kodus.

"See on nii teistmoodi kogemus, see on argirutiinist väljatulek, täielik keskkonnavahetus, ka oma tavapärasest mugavustsoonist väljatulek," nentis Liisi.