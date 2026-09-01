Õpetaja: gümnaasium peab noorele õpetama mõtlemisvõimet

Reesi Kuslap on õpetaja olnud 13 aastat. Nende aastate jooksul peab ta üheks olulisemaks õppetunniks oskust ennast hoida, et läbipõlemist vältida. Läbipõlemise oht on tema sõnul eriti suur just algusaastatel.

"Mul oli kõige hullem kolmas aasta, kus ma nüüd arvasin, et ma olen tegija õpetaja, võtan koormust juurde, võtan klassijuhatamise. Ma olin siis eelmises koolis. Siis tõesti läks väga-väga raskeks: õpilaste sotsiaalprobleemid, kodused probleemid, mu enda tervis ütles üles, magada ei saanud, unehäired," meenutas ta "Vikerhommikus". Nüüd peab ta oluliseks oskust öelda ei.

"Pärast lapse saamist olen pidanud töötama vähem, kui ma varem töötasin, sest mu tervis lihtsalt ei pea vastu, ja aega ka ei ole. Kahjuks on selle võrra ka palk väiksem. Ma olen pidanud kibeda südamega leppima sellega, et tegelikult ma olen võimeline rohkem tööd tegema, aga ma pean enda ja lapse peale mõtlema. Peab eneseteadlik olema ja ennast hoidma. Ise peab enda eest seisma."

Viimsi Gümnaasiumis on alustavatele õpetajatele loodud mentorprogramm. "Meil on ekstra inimene, ka õpetaja, kes on kogenud nagu mina, kes tegeleb noorte õpetajatega ja hoiab silma peal ja kätt pulsil, käib nende tunde vaatlemas, nad saavad kokku ja arutavad, jagavad," kirjeldas ta.

Ka uusi õpilasi tahab kool hoida. Selleks on gümnasistide esimene koolinädal sisseelamisele pühendatud. Eriti suurt rõhku pannakse 10. klassidele, et noored omavahel tutvuksid. 11. ja 12. klassidele on planeeritud väljasõit, maastikumängud, viktoriin ja esinemised, lisaks toimuvad õppekorralduse päev ja spordipäev.

Kõige olulisemaks omaduseks, mille kool peab õpilastele edasi andma, on Kuslapi sõnul mõtlemisvõime. Seda eriti maailmas, kus kogu info on ühe kliki kaugusel. Omaette võitlust peavad õpetajad tehisintellektiga, kelle poole õpilased esimesena koolitöid tehes pöörduvad.

"Eks gümnaasiumi õpilased teavad tegelikult, et kui nad [ülesandeid] ei tee ise, siis nad ei arene. Nad on teadlikud, aga selles olukorras valivad ikkagi mugavama versiooni. Sellel aastal on meil telefonide teema selline, et me saame klassi telefonihoidikud ja paneme kõik koos need ära, sest tõesti päris raske on võidelda," rääkis Kuslap.