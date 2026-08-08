Signed-Johanna Hecht: ma ei tule lihtsalt koristama, ma tulen appi

Abi küsimist ei tohiks häbeneda ega peljata, leidis "Vikerhommikus" Signed-Johanna Hecht, kes on leidnud oma kutsumuse ja aitab majapidamise korda saada neil, kellele see erinevatel põhjusel üle jõu käib.

Signed-Johanna Hecht aitab inimestel oma kodud korda saada, kuid tegu pole ainult koristusteenusega. "Tegu on abivajajate aitamisega, seoses kas depressiooni, ATH või muu vaimse häirega seotud probleemidega. Kodudes on kas hästi palju asju või pilla-palla ja laokil ning mina olen tulnud nendele appi. Vahel ei olegi vaja eri puhastusfirmat kutsuda, ongi lihtsalt vaja kedagi, kes tuleks, toetaks, ütleks, et ma olen olemas, teeme koos," tutvustas Hecht oma tegevust.

Esimesed korterid, mis Hecht ära korrastas, kuulusid tema lähemale tutvusringkonnale. Nüüd on tema tegevus jõudnud kaugemale ning oma koristamisi jagab ta ka sotsiaalmeedias nime "Uus algus kodule" alt. "Esimene video on saanud alla nädala ajaga üle 120 000 vaatamise, mis on minu jaoks päris šokeeriv. Ma ei oska isegi õigesti sõnastada, et kuidas nullist paari päevaga nii kaugele jõuda ja mida see kõik minu jaoks tähendab."

Koristusprotsessi internetis jagamine pole laias maailmas uudisasi. See pakub huvi miljonitele inimestele. Oma koristuste jagamise üksikasjad lepib Hehcte alati kliendiga kokku. "Kindlasti ma vaatan enne kodu üle, küsin nende käest loa, lepime kokku, mis nurgad võivad pildile jääda, kui palju ta ise julgeb näidata. Piisab sellest, et ma näiteks teen video, kuidas ma kappi koristan. Miks inimesed üldse selliseid asju vaatavad, tulenebki võib-olla põnevusest või mingi rahulduse saamisest nendest videotest," sõnas ta.

Hecht kutsub Eesti inimesi abi küsima kui ka ise sekkuma, kui lähedasel tundub olevat raske. "Tean väga hästi seda tunnet, kui sa oled justkui oma kehas lukus ja sa ei suuda liikuda kuskile suunas. Siin võikski tulla mängu need teised inimesed, kes lihtsalt tulevad sulle appi, kes aitavad kuskilt alustada. Muidugi on olemas ka selliseid inimesi, kes ütlevadki, et nad ei taha abi, et nad tahavadki seal ära surra. Nendel inimestel on vaja korralikult selgeks teha, et lase enda kodu ära koristada, siis sa saad endale palju uuema hingamise."

"Minu kohustus ei ole inimestele ütelda, kust nad abi otsima peaksid. Kui ma aga näen seda, et nad võiks saada rohkem abi, siis ma kindlasti küsin, kas ma võin teda suunata kuskile, kas ma võin talle muudmoodi abi pakkuda, aidata otsida koos temaga mingisuguse koha, soovitada talle kedagi," märkis Hecht.

Juba kodu koristamisest on Hechti sõnul palju abi. "Need inimesed, kes on oma toimetustesse kinni jäänud ja ei suuda omaenda koduga tegeleda ja kutsuvadki appi minu. Kui see lõpuks on tehtud tuleb sealt siiras rõõm ja tänutundlikkus sealt tagasi. See on just see, millepärast ma seda tööd teen."

Sotsiaalmeedias on päris mitu skeptikut öelnud tagasisideks, et ega sellest kasu ei ole, et varsti on korter jälle täpselt samasugune. "Kindlasti on neid inimesi, kes on harjunud elama nii ja ei oskagi kujutada enda kodu ette muudmoodi. Hästi paljudel on selline kogumishaigus. Ja skeptikuid on tõesti ja ma saan tugevalt öelda, et kõigi puhul see ei kehti. Suurem osa inimestel jäävad kodud puhtaks peale seda, kui seal on päris korralikult kõik ära organiseeritud. Kui läheb mustaks või tagasi samasuguseks, siis seal peab olema mingisugune tugevam põhjus taga."

Inimeste aitamine toob Hechtile suurt rõõmu. "Kui see kodu lõpuks korda saab, siis see on selline tunne, nagu sa oleks endal telliskivikoormad kõik niimoodi selja pealt ära langetanud. Südames on kergem tunne, rahu on südames nii mul koristajana kui ka klientidel. See on meeletult mõnus tunne, see aitamise tunne."

"Kui sa näed kedagi, kelle kodu vajaks sättimist, puhastamist või mis iganes muud asja, ära jäta seda lihtsalt enda mõtteks. Räägi selle inimesega, kes seda abi vajab, paku ennast ise appi või aita leida sellele inimesele abi. Kodutunne on väga oluline tunne, et sa saaksid enda kodus tunda ennast oodatuna, vastuvõetuna, puhanuna. Me kõik tahame, et meie kodud oleksid ilusad ja korras, seega võta midagi ette ja aita," pani Hecht südamele.