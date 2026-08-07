Arvamusfestivali arutelud jõuavad rahvusringhäälingu kanalitesse

Augusti teine nädalavahetus toob Paidesse taas Arvamusfestivali koos aruteludega poliitikast kultuurini. Valik kohtumistest jõuab sel reedel ja laupäeval ka ERR-i kanalitesse.

Europarlamendi saadikute debatt

Otseülekanne laupäeval kell 10.05 Vikerraadios

Euroopa Liidu laienemine ja transatlantilised suhted on selleaastase arvamusfestivali peamised teemad arutelul Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetega. Lisaks tuleb jutuks Euroopa pikaajaline eelarvekava aastateks 2028–2034 , mille üle käivad Brüsselis pingelised läbirääkimised. Kuidas jagada miljardeid eurosid, et raha jätkuks nii kaitsele ja konkurentsivõimele kui ka regionaalarengule ja põllumajandusele?

Arutelu juhib ajakirjanik Johannes Tralla.

Naljasaadikud

Otseülekanne laupäeval kell 19.05 ETV2s ja ERR.ee portaalis

Ühiskonna valupunkte lahkavad laval terava sotsiaalse närviga Eesti püstijalakoomikud Ann Vaida, Kaspar Kikerpill ja Ardo Asperk. Kolm korda kümme minutit värskendavat vaadet elule, poliitikale ja sellele, miks me kõik vahel tahaks lihtsalt naerda, et mitte nutta.

Erakonnaesimeeste debatt

Otseülekanne laupäeval kell 20 ETV2s, Vikerraadios ja ERR.ee portaalis



Arvamusfestivalil astuvad lavale parlamendierakondade esimehed, et vastata suurtele küsimustele: kuidas ehitada tugevat majandust, haridust, kaitsevõimet?

Arutelu juhib ajakirjanik Mirko Ojakivi.

Veebiülekanded ERR.ee portaalis



7. augustil kell 12 Novaatoris: "Miljon sensorit, üks planeet: kuidas tehisintellekt asjades (AIoT) muudab teadust?"

Arutelus osalevad Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) masinõppe töörühma juht Sven Nõmm, Tartu Ülikooli valitsemise ja õiguspoliitika kaasprofessor Helen Eenmaa, TTÜ Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi direktor Alar Kuusik, TTÜ doktorant-nooremteadur Uku Sildoja ja FinEst Targa linna tippkeskuse innovatsioonijuht Külle Tärnov.

Arutelu otselink SIIN.

8. augustil kell 15.30 ERR.ee portaalis: Lubadused riigi rahanduse kohta: kattega või katteta?

Arutelus osalevad erakondade esindajad Riina Sikkut (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Mart Võrklaev (Reformierakond), Toomas Uibo (Eesti 200), Lauri Laats (Keskerakond), Peeter Raudsepp (Isamaa) ja Andrus Kaarelson (Parempoolsed). Ekspertide lauda kuuluvad Madis Müller (endine Eesti Panga president), Mihkel Nestor (SEB majandusanalüütik), Raoul Lättemäe (rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja) ja Risto Kaarna (rahandusministeeriumi juhtivanalüütik). Modereerib Erkki Raasuke (EISi nõukogu esimees).

8. augustil kell 16.30 Novaatoris: "Teadmussiirdedoktorantuur – Eesti majanduse kasutamata potentsiaal"

Arutelus osalevad Andri Haran (Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht), Jaan Vihalemm (BiotaTec OÜ teadmussiirdedoktorant), Jarek Kurnitski (TalTechi teadusprorektor) ja Katrin Kiisler (Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja).