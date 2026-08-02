Arvamusfestivali uus juht: arutelukultuuri tuleb kasvatada aasta läbi

Järgmisel nädalavahetusel toimub Paides taas arvamusfestival. Pärast tänavuse festivali lõppu võtab festivali juhtimise üle Harri Ausmaa, kes soovib ta muuta festivali mõjukamaks kogu aasta vältel ning pöörata senisest enam tähelepanu noortele ja arutelukultuuri arendamisele.

Ausmaa ütles "Vikerhommikus", et arvamusfestivali juhtimine on tema senise töö loomulik jätk. Tema side festivaliga tekkis Paide teatrit juhtides, kui teatrist sai festivalile oluline partner. Sealjuures meenutas Ausmaa, et ka Paide teater sündis kunagi arvamusfestivalil peetud arutelust.

"Paide teater sai alguse ühest arutelust arvamusfestivalil, kus küsiti, kas Paidele oleks oma linnateatrit tarvis ja sealt see kõik hakkas rulluma," tõi ta välja.

Uut juhti köidab festivali juures võimalus kujundada Eesti arutelu- ja arvamuskultuuri. "Kultuur ei ole ainult ajasisustus või meelelahutus. Kultuur, sealhulgas arvamus- ja arutelukultuur, mõjutab seda, kuidas inimesed üksteist mõistavad, kuidas kogukonnad toimivad, millises ühiskonnas me elame," rõhutas ta.

Ausmaa hinnangul on Eesti ühiskonnas viimastel aastatel jäänud sisulist dialoogi vähemaks. Kiired muutused ja ebakindlus panevad inimesi oma seisukohtadest tugevamalt kinni hoidma ning arutelude asemel domineerivad sageli monoloogid.

"Siinkohal tulebki esile arvamusfestivali roll, ainulaadsus ja olulisus. Just sellistel aegadel on tarvis arutelukultuuri hoida ja positiivseid tulevikustsenaariume luua. Seda ma soovingi arvamusfestivaliga korda saata."

Ühe suurema muudatusena soovib Ausmaa, et arvamusfestival tegutseks aktiivsemalt ka ülejäänud aasta jooksul. See tähendab uusi aruteluformaate, koolitusi, õppematerjale ning erinevate sihtrühmade kaasamist.

"Festivali kui organisatsiooni kõige nähtavam väljendus on küll augustis see kahepäevane sündmus, aga arutelukultuuri tuleb kasvatada aastaringselt," usub ta.

Lisaks jääb tema sõnul praegu avalikkusele sageli märkamatuks see, et festivalil peetud aruteludest sünnivad hiljem valdkondlikud arengukavad ja muud praktilised algatused. Selle nähtavamaks tegemiseks arendab festival osalus- ja tagasisidemudelit, mis aitab hinnata arutelude mõju.

Ka noorte kaasamist peab uus juht oluliseks arengukohaks. Selleks tuleb koos noortega luua aruteluformaate ja tuua festivalile teemad, mis neid päriselt kõnetavad.

Viimastel aastatel on arvamusfestivali külastatavus jäänud 10 000 inimese kanti. Seda, et festival külastatavuselt väga palju kasvada saab, Ausmaa ei näe, sest Paide ruumilised võimalused seavad külastajate arvule loomuliku piiri. Selle asemel soovib ta keskenduda kvaliteedile, katsetada uusi aruteluformaate, kasutada tehnoloogilisi lahendusi ning tuua festivali uusi paiku Paides.

"Mind motiveerib, et arvamusfestival on see üks usalduslik ruum, kus inimesed julgevad kohtuda. [Koht] kuhu me kutsume kohtuma ja pakume platvormi ka siis, kui inimesed ei mõtle ühtemoodi, aga kus on võimalik kuulata. Aruteluvormi ja -viisi saab valida selle järgi, millist vestlust küsimus parasjagu vajab, mitte selle järgi, kuidas alati tehtud on," avas ta.