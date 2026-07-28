Muusikaprodutsent: eri stiilide segamine on praegu väga populaarne

Muusikaprodutsent Madli Kents, kes on pilgu peamiselt muusika sünkroniseerimise poole suunanud, rääkis "R2 hommikus", et nüüd on väga populaarne eri muusikastiilide segamine.

Madli Kents ehk Ms Madli on Eestis sündinud helilooja, produtsent ja muusika sünkroniseerimise ekspert, kes elab ja tegutseb New Yorgis. Tema muusikat on tänaseks kasutatud enam kui 1500 rahvusvahelises projektis.

Kents selgitas Raadio 2 hommikuprogrammis, et muusika sünkroniseerimise all mõeldakse muusika loomist televisiooni, filmide, videomängude ja reklaamide tarbeks. "Ameerikas on sync licencing-turg väga välja arenenud, üks maailma kõige arenenumaid ja väga nüansirikas. Selles mõttes seal tegemist on," lausus ta.

Kõige prestiižsemad on Hollywoodi filmid ja suured teleproduktsioonid. Neist lihtsam on oma muusikaga murda erinevatesse Netflixi tõsielusarjadesse, kus ühes hooajas kasutatakse vähemalt 40 erinevat lugu.

"Igast loost tuleb suts ja sinna läheb alati väga palju muusikat tarvis. Neid saateid aitab muusikaga muusikakataloog ja kataloogi pääsemine on alati lihtsam kui suurema filmi üks lugu, kus sina oled keskpunktis ja raha on rohkem," selgitas ta.

Üks põhjus, miks muusika sünkroniseerimine USA-s nõnda suur on, ongi seotud sellega, et seal on Hollywood. Samuti mängivad olulist rolli elanike arv ja sealne seadusandlus.

"Seadusandlus on oluliselt täpsem ja järelevalve on rigiidsem. Sa ei saa lihtsalt võtta mingit suvalist lugu ja panna omale reklaami," märkis Kents.

Kents on oma heliloominguga pääsenud ka Google'i ja Apple'i reklaamidesse. Maailmakuulsate ettevõteteni pääsemine on tema sõnul pikk töö olnud. Tema teekond sync'is hakkas 20 aastat tagasi. Oma esimesed väiksed tööd sai ta 15 aastat aastat tagasi.

"Iga inimese tee on erinev. Mõnel võib juhtuda, et see on tema esimene või teine suurem projekt või ta ei olegi sync'ile orienteerunud ja keegi lihtsalt leiab tema loo, ütleb, et see on fantastiline ja sobib täpselt, aga minu tee nii lihtne ei olnud. Ikka kivi kivi haaval eri ettevõtetes ma seda oma portfooliot ehitasin ja üritasin hästi palju network'ida, käia mööda Ameerikat ringi ja suhelda. Niimoodi aasta-aastalt tekkisid kontaktid. Google oli juba projekt, kus mulle ise helistati ja öeldi, et me soovime teid," meenutas ta.

Kents on alati teadnud, et ta soovib muusikaga tegeleda. Eestis elades õppis ta klassikalist muusikat, kuid teadis juba siis, et see ei ole päris tema teema. Pärast seda proovis ta kätt ka muudes asjades, kuni avastas elektroonilise muusika produtseerimise.

"Sealt edasi jõudsin sync'i juurde tänu kogemustele, mis mul olid töö juures. Ma töötasin ühes stuudios ja seal meie kliendid tegelesid sync'iga. Siis ma avastasin enda jaoks täiesti teistsuguse niši, millega ma Eestis elades polnud üldse kursis."

Kentsi lugusid aitavad müüa agendid. "Osa lugusid on juba aastate tagant kataloogidesse laetud, aga suur osa kataloogist on sync-agentide käes, kes ise minu eest neid lugusid müüvad," avas ta.

Muusika, mida sünkroniseeritakse, aastate jooksul väga palju ei muutu, kuid mingisugused trendid paistavad ka seal silma. Viimaste trendidena tõi Kents välja afrobiidi ja drill'i. "Igasugused hübriidid on praegu päris populaarsed – et ei ole päris afrobiit, vaid afrobiidi ja popi segu või drill'i ja popi segu," avas ta.

"Endal on ka huvitav midagi uut proovida. Ma väga palju žanritest välja ei lähe, päris kantrit ja klassikalist rokki ma tegema ei hakka, see ei ole minu ampluaa, aga näiteks popižanrisiseselt midagi uut ja huvitavat tuleb proovida ja ajaga kaasas käia."