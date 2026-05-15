Vaiko Eplik: ma ei tahaks olla Eesti popi Savisaar

Vaiko Eplik rääkis Vikerraadios, et soovib enne 50-aastaseks saamist oma loomingu sahtlid ära korrastada, sest ta ei taha, et seda teeks kunagi keegi teine. Eplik tõdes, et ta ei tahaks olla Eesti popi Savisaar, kes jääks kultuuriruumi mingisugust pinda okupeerima.

Raadio Tallinn korraldas oma sünnipäeva eel kuulajate hulgas küsitluse, mille puhul hääletati kodumaiste kuu plaatide poolt ja Epliku album "Nelgid" selle hääletuse päris suure edumaaga võitis. Kolmandal kohal oli kuulajate arvates Epliku album "Lähen müüjaks"

"CD plaate pole paljudel inimestel enam kuskil kuulata. Eesti muusika tehniline teostustase on vahepealsete aastatega väga palju tõusnud," selgitas Eplik, miks ta tegeleb päris palju oma senise loomingu uuesti avaldamisega. "Lisapõhjus on ka see, et ma korrastan praegu oma sahtleid. Üle kümne aasta on mul töös kogumik "Sahtlid", mis on jõudnud masterdamise faasi ja sisaldab 20 aasta jooksul avaldamata instrumentaalmuusikat, mida on ligi kuus tundi."

Eplikul on unistus ja ta tahaks enne 50 eluaastat oma sahtlid korda teha. "Praegu tunnen selle materjaliga veel teatud sidet. Ma ei tahaks, et kunagi teeks seda keegi teine. Unistus on mul ka see, et teha asjad korda, korrastada kataloog ja hakata elama. Mulle meeldib mängida mõttega, et korrastaks oma loomingu ära ja siis jääb aega elus ka midagi muud proovida. Või tegeleda muusikaga natuke rohkem ka rõõmu pärast, mis on alati olnud ka üks mu eesmärk. Ma ei ütle, et ma lähen pensionile, aga mul on mõned ideed," selgitas Eplik.

"Mulle ei meeldiks, kui minust saaks igavene laiutaja, kes jääb meie kultuuriruumi mingisugust pinda okupeerima, ma ei tahaks olla Eesti popi Savisaar, tahaksin jätta ruumi ka noortele, kellele ma väga kaasa elan," tõdes muusik.