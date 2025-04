Yasmyn: mõtlesin, et abielunaisena oleks veider südamevalust kirjutada

Yasmyn andis läinud nädalal välja singli "Addiction", mis räägib sõltuvuslikust armastusest. "Terevisioonis" sõnas laulja, et tahtis midagi rõõmsamat kirjutada, sest abielunaisena on võib-olla veider laulda südamevalust.

"Terevisioonis" esitas Yasmyn lisaks uuele singlile ka loo "Opera On Fire", mis ilmus tema kahe aasta tagusel albumil, kuid on tegelikult kirjutatud Rein Rannapi poolt ja seda esitas esmakordselt 1999. aasta Eurolaulu konkursil Yasmyni isa Joel De Luna. "Mulle on alati see laul meeldinud, olen vaadanud seda esitust Youtube'ist ja mõelnud, kas see tõesti on minu isa. Koos produtsendiga mõtlesime, et teeme selle ümber ja äratame uuesti ellu. Nii palju, kui ma seda esitada olen saanud, siis inimestele on see nii meeldinud," rääkis laulja.

"Minu üllatuseks inimesed tõesti mäletavad seda lugu veel ja see on tore taaskohtumine," sõnas Yasmin.

Äsja ilmus aga Yasmyni uus singel "Addiction". "Kui ma muusikat kirjutan, siis ma tihti kirjutan kurvemat muusikat, armastuse kaotusest ja kurbusest. Nüüd ma mõtlesin, et tahaks midagi rõõmsamat kirjutada, olen ju abielunaine ja võib-olla on natuke veider, et ma olen abielus, aga räägin, kuidas ma olen heart-broken. Siis ma mõtlesin proovida kirjutada armastusloo," rääkis Yasmyn.

Välja kukkus aga lugu toksilisest armastusest. "See ei ole absoluutselt minu enda elust võetud inspiratsioon, aga lugu räägib sellest, kuidas inimene on nii armunud millessegi, mis ei ole võib-olla kõige parem, aga ta ei saa midagi teha, kuna ta on sõltuvuses sellest," sõnas ta.

Lugude loomisel sünnivad sõnad ja instrumentaalid omavahelise edasi-tagasi põrgatamise tulemusel. "Alguses mul on vaja mingisugust tausta, see võib olla üks trummiliin või bassikäik. Sellele hakkan kirjutama midagi ja siis vastavalt sellele muudame instrumentaali ümber," rääkis Yasmyn.

Nüüd, mil kevad on päriselt kätte jõudnud, tunneb Yasmyn end uuestisündinuna. "Mul tuleb väga palju uut muusikat välja, olen ise väga elevil, töötan uue plaadifirmaga Maison Beast, olen inspireeritud," sõnas laulja.