Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

Lauljatar Yasmyn rääkis Vikerraadios, et on enda peal kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad nii tema olemust kui ka loomeprotsessi. Uus aasta algab lauljatari jaoks tavaliselt kevadel, kui ta annab endale lubadusi, seab eesmärke ja teeb uut muusikat.

"Olen väga head tagasisidet saanud ja täiesti ausalt öeldes on see esimene kord albumit tehes, kui mulle läheb korda, mida inimesed mulle ütlevad, sest komplimente ja konstruktiivset kriitikat on alati tore saada. Mulle endale tõesti nii väga meeldib see album," kommenteeris lauljatar Yasmyn oma neljandat albumit "Intuition", mis ilmus eelmisel aastal ja mille esitluskontsert toimub 24. jaanuaril.

Yasmyni teine omanimeline stuudioalbum tõi talle neli nominatsiooni 2022. aasta Eesti Muusikaauhindadel, sealhulgas aasta naisartisti tiitli. See tekitas lauljannas teatava surve ja oma kolmanda plaadiga ta ehk pingutas enda sõnul natuke üle.

Yasmyn tõi välja, et on enda peal kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad enda olemust ja seda, kuidas artist loob, tema loomeprotsessi. "Ma nägin auhinnale järgneva albumiga väga palju vaeva, et teha midagi uut. Artisti jaoks on tegelikult hea panna ennast proovile ja katsetada uusi asju, aga kui sa oled juba midagi saavutanud, siis kõik katsetused ja eksitused on väga avalikud ja tagasi võtta enam midagi ei saa. Ma ei ütleks, et eelmine album oli läbikukkumine, see oli eksperimentaalne."

Yasmyni jaoks ei alga uus aasta 1. jaanuaril, vaid pigem kevadel. "Siis hakkan endale andma uusi lubadusi ja panema paika eesmärke. Üldiselt ma ikkagi üritan iga päev olla iseenda parim versioon," muheles lauljatar.

Lauljatari sõnul öeldakse talle pidevalt, et ta on nii töökas ja laseb palju muusikat välja, aga ta ise tunneb, et võiks veel rohkem teha. "Varsti hakkan ka uut muusikat looma."