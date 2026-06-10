Teleedetabel: "Pardirallile" elas kaasa 65 000 silmapaari

Möödunud nädala teleedetabeli esikümnesse jõudis Emori andmetel kuus ETV saadet, neist vaadatuimaks osutus "Aktuaalne kaamera" 106 000 vaatajaga.

Juuni esimesel nädalal oli 31 Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris 6076 üksiksaadet, millest enim vaadati otse või eetripäeval järele "Aktuaalset kaamerat" (ETV, 106 000 vaatajat). Vaadatavuselt teisel kohal oli "Sport" (ETV, 90 000 vaatajat) ning kolmandal kohal oli "Ukraina stuudio" (ETV, 84 000 vaatajat).

Lisaks neile meelitasid enim vaatajaid televiisori ette "Sport. Sport" (ETV, 76 000 vaatajat), "Eesti meelelahutusauhinnad 2026" (TV3, 67 000 vaatajat), "Pardiralli 2026" (ETV, 65 000 vaatajat), "Parem kui 99" (TV3, 63 000 vaatajat), "Suvereporter" (Kanal 2, 63 000 vaatajat), "Jüri ja Gretega külast külla" (TV3, 61 000 vaatajat) ja "Esimene stuudio" (ETV, 60 000 vaatajat).