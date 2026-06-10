X!

Teleedetabel: "Pardirallile" elas kaasa 65 000 silmapaari

Varia
Pardiralli 2026
Pardiralli 2026 Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Varia

Juunikuu esimese nädala vaadatuim saade oli "Aktuaalne kaamera". Heategevuslik "Pardiralli" meelitas telekate ette 65 000 silmapaari.

Möödunud nädala teleedetabeli esikümnesse jõudis Emori andmetel kuus ETV saadet, neist vaadatuimaks osutus "Aktuaalne kaamera" 106 000 vaatajaga.

Juuni esimesel nädalal oli 31 Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris 6076 üksiksaadet, millest enim vaadati otse või eetripäeval järele "Aktuaalset kaamerat" (ETV, 106 000 vaatajat). Vaadatavuselt teisel kohal oli "Sport" (ETV, 90 000 vaatajat) ning kolmandal kohal oli "Ukraina stuudio" (ETV, 84 000 vaatajat).

Lisaks neile meelitasid enim vaatajaid televiisori ette "Sport. Sport" (ETV, 76 000 vaatajat), "Eesti meelelahutusauhinnad 2026" (TV3, 67 000 vaatajat), "Pardiralli 2026" (ETV, 65 000 vaatajat), "Parem kui 99" (TV3, 63 000 vaatajat), "Suvereporter" (Kanal 2, 63 000 vaatajat), "Jüri ja Gretega külast külla" (TV3, 61 000 vaatajat) ja "Esimene stuudio" (ETV, 60 000 vaatajat).

Toimetaja: Karmen Rebane

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

10.06

Veidenberg: tülgastav on tühistada inimest selle eest, mis 20 aastat tagasi tehti

10.06

Maarja-Liis Ilus: oli õnn, et ma luksusliku elu tõttu hulluks ei läinud

10.06

Sotsiaalmeediatrendid ärgitavad noori haamriga näojooni parendama

07.06

Sandra Sillamaa: minus on kurbuse foon ja ma pole kindel, et sellest üldse lahti tahan saada

10.06

Eva Luigas: umbrohuga võitlemiseks on vaja tunda nende elustiili

09.06

Väino Puura: armastus hoiab meid üleval

09.06

Vikerraadio reastab kuulajate abiga Heldur Karmo parimad laulusõnad

09.06

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

10.06

Urmas Tartes: kõige tõhusam sääsetõrjevahend on korralik matkariietus

05.06

Haruldase koeratõu omanik: tal on eriline võime lugeda kodust meeleolu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo