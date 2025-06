Eleryn Tiit: ma olin täielik närvipundar ega meeldinud enam endale

Laulja Eleryn Tiit rääkis Vikerraadios, et tuli raadiost töölt ära, sest oli muutunud närvipuntraks, kellel polnud aega iseendale ega oma perele. Tiidu sõnul on laulja olla palju raskem, kui sageli arvatakse, sest see ala nõuab palju nii füüsiliselt kui ka vaimselt, kuid sellele vaatamata elab ta praegu oma unistuste elu.

"Sky Plus raadiosse tööle läksin ma 2022. aasta 1. septembril. Samal ajal kirjutasin albumit, siis olid albumiesitlused, toimus päris palju kontserte. Tempo läks tunduvalt tihedamaks ja ma tundsin, et ööpäevas ei ole lihtsalt nii palju tunde, kui mul vaja. Kogu aeg jooksin kuskile, meiki üritad teha hommikul kell seitse või siis samal ajal, kui oled raadioeetris. Ühel hetkel tundsin, et see hakkas vaimselt mind nii mõjutama ja mul ei olnud enam absoluutselt aega iseenda ja oma pere jaoks. Ma olin närvipundar, ma ei meeldinud iseendale," selgitas laulja Eleryn Tiit, miks ta otsustas raadiotööst loobuda.

Raadiotööd alustas Tiit raadiojaamast R2, kus ta tegi taskuhäälingu-laadset saadet koos Kristel Aaslaiuga. "Mulle hakkas meeldima see otse-eetri närv. Mina ikka ajan seda adrenaliini taga, seda ma saan ka lavalt."

Tiit mõtiskles, et väga häid lauljaid on Eestis väga palju, aga oluliseks saab, mida sa lisaks laulmisele veel teed ja oskad. "Sul on see baas olemas, nüüd sõltub, kui töökas sa oled. Milline on sinu tööeetika, kas sa hilined või jõuad alati täpselt kohale, kõik asjad hakkavad lauljale lõpuks kokku mängima. Kõige olulisem on su omalooming, mida sa hakkad inimestele pakkuma, mida sul öelda on," tõdes Tiit.

Oluline on kogu aeg oma häält arendada, samuti on tantsimise jaoks head võhma vaja. "Laulja olla pole üldse nii lihtne, kui see võib paista. Seal taga on suht suur töö just vaimselt ka. Kui lähebki midagi pekki, siis pärast ma ei anna endale andeks, ma ikkagi piitsutan ennast," tõi Tiit välja.

Tiit ootab väga kõiki oma esinemisi, sest ta naudib väga publikuga kohtumist, nendega rääkimist ning oma loomingu jagamist.

Üsna hiljuti oli Tiidul laulukirjutamissessioon, nii et uut loomingut on samuti lisandumas.