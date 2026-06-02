Tarvo Krall: valmistun rokkmuusiku rolliks Maikeni käe all

Lavakunstikooli kursusevennad Tarvo Krall ja Üllar Saaremäe astuvad suvel üles lavastuses "Bändiproov", mis räägib vanadest rokipeerudest. Kralli sõnul käib ta praegu Maikeni juures laulmist harjutamas, et hääl rokkimisele vastu peaks.

"Mul on päris enda bänd olnud, sellest on nüüd üle kümne aasta tagasi, kus me astusime üles sellise punkbändiga nagu Streptococcus pyogenes, mis tegi enamasti Sex Pistolsi kavereid. Bänd on populaarne eelkõige seetõttu, et see on olnud kõigi kolme punklaulupeo saatebänd. See oli mulle väga oluline, et ma ühel hetkel sain kokku kollektiivi, keda ma võisin enda bändiks nimetada. Olin siis 33-aastane," muheles näitleja ja lavastaja Üllar Saaremäe.

"Mina olen tantsumuusik. Minu loominguline puhang hakkas pihta juba keskkooli viimastes klassides, kus ma hakkasin mängima kontrabassi, seda pilli on lihtne mängida. Lavaka ajal olin ma ühel hetkel üks jõukamaid mehi, sest käisin pulmades pilli mängimas," tõdes näitleja Tarvo Krall.

Viimane live-esinemine oli Krallil improteatris Impeerium. "Seal me teeme muusikali. Küsime publikult, kus muusikal toimub, mis on selle pealkiri, mina olen pilli taga ja lauljad laulavad. Kaks vaatust täis muusikali," nentis Krall.

Krall ja Saaremäe on mõlemad lõpetanud lavakunstikateedri 15. lennu.

"Mina olin lavakas oma lennus tõesti vist ainus, kes on muusikaklassi kiituskirjaga lõpetanud akordioni erialal. Nüüd on minu hobi nullist Teppo lõõts valmis ehitada," nentis Krall.

1992. aastal lõpetasid nad teatrikooli, Saaremäe läks Ugala teatrisse ja Krall Vanalinnastuudiosse vabakutseliseks. Kümmekond aastat tagasi lavastas Saaremäe Andrus Kivirähki näidendit "Liblikas", mis rääkis Estonia teatri sünnist ja kutsus Kralli sinna Paul Pinnat mängima.

"See oli üle hulga aastate esimene kokkusaamine Kralliga," meenutas Saaremäe.

Eelmisel aastal lavastas Saaremäe Kivirähki "Kalevipoega" ja seal oli vaja ka lõõtsaga näitlejat, kes mängiks Tuuslarit. "Nüüd otsustas Tarvo mulle tagasi teha ja oma projektiteatris välja tuua suvelavastuse "Bändiproov" (autor Mart Rekkaro) ja kutsus minu sinna mängima," tõdes Saaremäe.

Lavastus räägib sellest, et aastakümneid pärast ansambli lagunemist satuvad kaks rokkmuusikut taas samasse prooviruumi.

"Ma käin isegi Maikeni juures praegu harjutamas, see ei ole lihtne asi," sõnas Krall.