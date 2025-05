Üllar Saaremäe toob taas lavale Andrus Kivirähki "Kalevipoja"

Andrus Kivirähki näidend "Kalevipoeg" on küll ka varem lavavalgust näinud. "Selle kirjutas Andrus Kivirähk noore mehena minu tellimusel, olin sel ajal veel Rakvere teatri peanäitejuht. Sellest saab varsti mööda 23 aastat, terve põlvkond. Minu poeg Karl-Robert, kes Kalevipoega mängib, suutis meenutada, et tal ühed hämarad pildid seonduvad selle lavastusega," rääkis lavastaja.

"Andruse Kalevipoeg on tõsine Eesti mees, kes võtab talle pandud vastutust täie jõu ja võimekusega ning püüab Eestit ja oma riiki paremaks teha. Kõik põrgus ja Soomes sepa juures käigud, kohtumine Saare piigaga, kõik need asjad on sees," rääkis Saaremäe, kuid toonitas, et tegemist ei ole kindlasti Kreutzwaldi eepose dramatiseeringuga.

Lisaks näitlejate ansamblile astub laulupeo aastale sobilikult lavale ka koor. "Ta on ikkagi osa lavastusest, osa rahvast, kelle kuningas Kalevipoeg on. Nad on seal ka näitlejad, mitte ainult pelgalt koorilauljad. Hobust näeb ka," sõnas Saaremäe.

Pungimehena hoiab Saaremäe silma peal ka muusikamaastikul. Praegu tuuritab maailmas ringi näiteks Sex Pistols, kuid seda ilma frontman John Lydoni ehk Johnny Rottenita, kes seda karaoket palub mitte vaatama minna. "Ma kordan ta sõnu. Kuna ma olen näinud neid ka laivis kontserdil Londonis selles samas vanas algkooseisus, kui oli nende plaadi 30 aasta juubel. Ma sõitsin eraldi Londonisse ja mustalt turult sain pileti. See oli lahe, omaette elamus täiesti. Aga praegusel juhul nad on tülli pööranud ja see on täiesti teda välistav projekt," rääkis Saaremäe.

Tänavu suvel tuuakse taaskord lavale ka Saaremäe eelmise suve hittlavastus "Oscar ja Roosamamma". "Ma tahtsin teda teha Ines Aru 85 aasta juubeliks, kuna me Inesega mängisime kümme aastat teda Rakvere teatri repertuaaris. Aga vanaproua otsustas, et tema enam lavale ei astu, mina olin aga etendused juba välja reklaaminud. Siis ma helistasin heale sõbrale ja kolleegile Tiina Mälbergile, kellega me tegime täiesti uue versiooni. Mul ei olnud plaanis sel suvel teda mängida, aga Sagadi mõisahärra isiklikult tellis, et inimesed küsivad. Seega juulikuus me neli etendust Sagadi mõisas taas mängime," rääkis Saaremäe.