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Pulmakorraldaja: eksklusiivne on pulm, millel on oma lugu

Ringvaade
Foto: Pixabay
Ringvaade

Pulmakorraldaja Merily Heinmaa rääkis "Ringvaates", et järjest rohkem saab pulmade puhul trendiks privaatsus ja aina enam juletakse erineda ning olla ajatud. Heinmaa sõnul on eksklusiivses pulmas oma lugu ja ei kardeta vaadata ka minevikku.

"Olen püüdnud jälgida infovoolu, mis käis ümber Taylor Swifti ja Travis Kelce'i pulmade. Üks on kindel, see pulm leidis aset. Pulm toimus Madison Square Gardenis ja mulle endale meeldib kõige rohkem mõte, et seal kohtuvad popkultuur ja sport. Kohavalik oli väga sümboolne, sest sinna võib luua ükskõik mida hing vaid ihaldab. Seda kohta on võimalik väga hästi ka turvata," selgitas Heinmaa.

Järjest rohkem saab pulmade puhul trendiks privaatsus. "Ka Eestis on pulmi, kus me ei tohi levitada fotosid ja videosid ja ka külalistel palutakse fotosid mitte teha. Külalistelt telefone me päris ära korjanud ei ole. Me austame sellega pruutpaari privaatsust. See on hea trend," nentis pulmakorraldaja.

Eksklusiivseks pulmaks nimetab Heinmaa pulma, kus on oma lugu. "Ma püüan hoida alati erilisust ja unikaalsust oma korraldatud pulmades."

Heinmaa on korraldanud pulma, kus oli 200 külalist. "Pulmakorraldusega oli seotud 150 inimest. Produktsiooni ülesehitus kestis neli päeva ja sama palju kestis ka mahavõtmine. Mina pulmakorraldajana töötan ühe pulmaga tihti aasta, aga vahel rohkemgi."

"Trend on see, et erineda. Ka maailmakuulsates pulmades ei käida kaasas trendiga, vaid juletakse erineda, olla ajatud, et pulm oleks ka 20 aasta pärast vaadatav sellise pilguga, et see oli midagi erilist ja ma tunnen selles ära iseend. Järjest rohkem muutub trendiks see, et me ei karda vaadata minevikku, võtta endaga kaasa mingid elemendid, mis on meile olulised ja sellega seda tähtsat päeva tähistada," tõi Heinmaa välja.

Pulmakorraldaja Merily Heinmaa Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Debora Saarnak

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