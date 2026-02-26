Galerii: reisisari "Õhinapõhised" alustab seiklust Nicaraguas

Neljapäeval, 26. veebruaril alustab ETV ekraanil reisisaade "Õhinapõhised Nicaragual", mis viib viis reisikaaslast nii Vaikse ookeani kui Kariibi mere äärde, vulkaanidele matkama, sügavale džunglisse ja asustamata saartele.

Mis juhtub, kui panna viis uudishimulikku eestlast riiki, kus kõik on natuke toores, natuke metsik ja täiesti ootamatu? Vastust läksid otsima viiene reisiseltskond, kuhu kuulusid Annika Metsla, Kaidi Reinu, Liina Eik, Ivo Tšetõrkin ja Väino Laisaar.

"Õhinapõhised Nicaraguas" avaosas surfatakse vineeritükiga tegutseva vulkaani nõlval, külastatakse ülikoolilinna León, maitstakse kõike uut ja huvitavat ning tutvutakse nii mangomüüjate olevikuga kui ka revolutsioonilise minevikuga.

Järgnevas kolmes osas rännatakse läbi mitmetahulise Nicaragua, saatjataks piipu popsutavad vulkaanid ning riigi kirev ajalugu ja olemus.

"Õhinapõhised Nicaraguas" on ETV eetris neljapäeviti kell 22.05.