Galerii: Eurovisiooni teine poolfinaal
Neljapäeva õhtul toimub Viinis Eurovisiooni lauluvõistluse teine poolfinaal, kus selguvad viimased kümme finalisti.
Teises poolfinaalis püüavad pääset Eurovisiooni finaali Bulgaaria, Aserbaidžaan, Rumeenia, Luksemburg, Tšehhi, Armeenia, Šveits, Küpros, Läti, Taani, Austraalia, Ukraina, Albaania, Malta ja Norra. Lisaks astuvad lavale otse finaali pääsenud suurriigid Prantsusmaa ja Ühendkuningriik.
Esimesest poolfinaalist pääsesid finaali Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eestit esindav Vanilla Ninja finaali ei jõudnud.
Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 16. mail.
Toimetaja: Karmen Rebane