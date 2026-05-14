Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid

Eurovisiooni teine poolfinaal Autor/allikas: Sarah Louise Bennett / EBU
Neljapäeva õhtul toimus Viinis Eurovisiooni lauluvõistluse teine poolfinaal, kus selgusid viimased kümme finalisti.

Teisest poolfinaalist pääsesid finaali Bulgaaria, Ukraina, Norra, Austraalia, Rumeenia, Malta, Küpros, Albaania, Taani ja Tšehhi.

Poolfinaaliga pidid piirduma Aserbaidžaan, Luksemburg, Armeenia, Šveits ja lõunanaaber Läti.

Esimesest poolfinaalist pääsesid finaali Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eestit esindav Vanilla Ninja finaali ei jõudnud. See tähendab, et ainsa Balti riigina võistleb suures finaalis Leedu.

Lisaks võistlevad finaalis nii-öelda suure neliku riigid Itaalia, Saksamaa, Ühendkuningriik ja korraldajamaa Austria.

Kuigi Eesti teises poolfinaalis ei võistelnud, olid eestlased siiski suurelt esitatud. Nimelt andsid rahvahääletuse lõppemisest teada Kihnu saare elanikud.

Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 16. mail.

Vaata teise poolfinaali galeriid siit.

Teise poolfinaali etteasted

Bulgaaria: Dara "Bangaranga"

Aserbaidžaan: Jiva "Just Go"

Rumeenia: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"

Luksemburg: Eva Marija "Mother Nature"

Tšehhi: Daniel Zizka "Crossroads"

Prantsusmaa: Monroe "Regarde !"

Armeenia: Simón "Paloma Rumba"

Šveits: Veronica Fusaro "Alice"

Küpros: Antigoni "Jalla"

Austria: Cosmó "Tanzschein"

Läti: Atvara "Ēnā"

Taani: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"

Austraalia: Delta Goodrem "Eclipse"

Ukraina: LelÉka "Ridnym"

Ühendkuningriik: Look Mum No Computer "Eins, Zwei, Drei"

Albaania: Alis "Nân"

Malta: Aidan "Bella"

Norra: Jonas Lovv "Ya Ya Ya"

Toimetaja: Karmen Rebane

