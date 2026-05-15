Eurovisiooni finaali avab Taani ja lõpetab Austria

Selgunud on Eurovisiooni finaali esinemisjärjekord. Suure õhtu avab Taani ning lõpetab korraldajamaa Austria.

Laupäeva õhtul toimuva Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis astub lavale 25 riiki. Õhtu avab Taani laulja Søren Torpegaard Lund ning lõpetab korraldajamaa Austria esindaja Cosmó.

Eesti ega Läti finaali ei pääsenud, kuid meie lähiriikidest püüavad võitu Soome (17. esineja), Leedu (19. esineja) ja Rootsi (20. esineja).

Kohe pärast poolfinaale toimunud loosimisel tehti kindlaks, millised riigid astuvad üles finaali esimeses ja millised teises pooles. Kolmanda variandina loositi osa osalejaid kategooriasse produtsent otsustab, mis andis ORF-ile ehk korraldavale ringhäälingule vabad käed nende paigutamiseks esinemisjärjekorra mis tahes kohale.

Vahetult pärast teise poolfinaali kümne edasipääseja selgumist hakkasid produtsendid finaali mosaiiki kokku panema, et tagada kontserdi muusikaline mitmekülgsus. Juba varasema eraldi loosimise tulemusena oli paika pandud, et võõrustajamaa Austria astub üles viimasena.

Võistluse juhi Marvin Dietmanni sõnul aitab seesugune süsteem luua tasakaalu õigluse ja suurepärase televisiooni vahel. "Me tahame, et see oleks aus, sest see on võistlus, aga me peame ka saate üles ehitama," lausus ta.

Esialgse plaani paneb Dietmann kokku võistluse põhimeeskonnaga. Seejärel vaadatakse mustand üle lavakorralduse, tehniliste meeskondade ja teiste tootmisjuhtidega, et kontrollida, kas see toimib nii toimetuse kui ka praktika seisukohast.

"Sujuvuse säilitamine on kriitilise tähtsusega, sest iga loo järel peatumine rikuks rütmi ja pikendaks tarbetult šõud," märkis ta.

Lisaks rõhutas ta, et korraldajate eesmärk on iga artisti esinemist kaitsta. "Me ei paneks kunagi kahte väga sarnast artisti kõrvuti viisil, mis kahjustaks mõlemat," tõi ta välja. "Meie eesmärk on hoida publikut kaasatuna, et koos õhtut tähistada ja nautida. Samal ajal on meil kohustus tagada, et iga artist lahkuks positiivse ja rahuldust pakkuva Eurovisiooni kogemusega."

Finaali esinemisjärjekord:

1. Taani, Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem"

2. Saksamaa, Sarah Engels "Fire"

3. Iisrael, Noam Bettan "Michelle"

4. Belgia, Essyla "Dancing on the Ice"

5. Albaania, Alis "Nân"

6. Kreeka, Akylas "Ferto"

7. Ukraina, Leleka "Ridnym"

8. Austraalia, Delta Goodrem "Eclipse"

9. Serbia, Lavina "Kraj mene"

10. Malta, Aidan "Bella"

11. Tšehhi, Daniel Zizka "Crossroads"

12. Bulgaaria, Dara "Bangaranga"

13. Horvaatia, Lelek "Andromeda"

14. Suurbritannia, Look Mum No Computer "Eins, zwei, drei"

15. Prantsusmaa, Monroe "Regarde !"

16. Moldova, Satoshi "Viva, Moldova!"

17. Soome, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen "Liekinheitin"

18. Poola, Alicja "Pray"

19. Leedu, Lion Ceccah "Sólo quiero más"

20. Rootsi, Felicia "My System"

21. Küpros, Antigoni "Jalla"

22. Itaalia, Sal Da Vinci "Per sempre sì"

23. Norra, Jonas Lovv "Ya ya ya"

24. Rumeenia, Alexandra Căpitănescu "Choke Me"

25. Austria, Cosmo"Tanzschein"

Eurovisiooni suurejoonelise finaalkontserdi otseülekanne algab laupäeval, 16. mail kell 22. ETV vaatajad saavad lauluvõistlusele kaasa elada juba kell 21.35 algava sissejuhatava saatega "Kuidas valmistutakse Eurovisiooniks Viinis".