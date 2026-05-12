Galerii: Eurovisiooni esimene poolfinaal
Teisipäeva õhtul toimus Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal.
Eurovisiooni esimeses poolfinaalis võistles 15 riiki: Moldova, Rootsi, Horvaatia, Kreeka, Portugal, Gruusia, Soome, Montenegro, Eesti, Iisrael , Belgia, Leedu, San Marino, Poola ja Serbia. Lisaks astusid üles otse finaali pääsenud suure viisiku riigid Itaalia ja Saksamaa.
Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola.
Poolfinaaliga pidid piirduma Portugal, Gruusia, Montenegro, Eesti ja San Marino.
Eurovisiooni teine poolfinaal toimub neljapäeval, 14. mail. Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 16. mail.
