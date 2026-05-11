Maian Kärmas: Eurovisiooni lauluvõistlus avas minu jaoks uusi uksi

Eesti Eurovisiooni võidust täitub 12. mail 25. aastat ja Raadio Tallinn saab sel nädalal 20. aastaseks. Mõlema sündmuse juures otsustavat rolli mänginud Maian Kärmas rääkis portaalile Eeter antud intervjuus, et Eurovisioon avas talle ka reaalselt uusi uksi ja tõdes, et üksi raadiojaama vedamine tundub küll hullumeelsena, aga on tegelikult suur õnn.

25 aastat tagasi vapustas Eestit ja kõiki Eurovisiooni fänne Tanel Padari ja Dave Bentoni esitatud lugu "Everybody", mis musta hobusena Eurovisiooni lauluvõistlusel puhta töö tegi ning väikesele Eestile suure võidu tõi. Võidulaulu autoriteks olid Ivar Must ja Maian Kärmas.

"Tollel aastal oli see demo, mis hiljem sai nimeks "Everybody", üks paljude seast ja ma ei osanud sellest suurt midagi oodata. Asusin lihtsalt tööle, sest kuskil nädala-pooleteisega tuli umbes seitse-kaheksa lugu teksistada," meenutas laulusõnade autor Maian Kärmas, kuidas võiduloo sõnad sündisid.

Eesti laulu "Everybody" vastu ei tuntud enne lauluvõistluse võitmist mingit huvi

Esialgseks loo ellukutsujaks oli Kärmase sõnul ansambel Laine. "Muusika paluti Ivarilt ja Merle Lilje andis mulle teksti kirjutamiseks sisendi. Sooviti laulda sellest, et muusika ja hoog jääb neid alati saatma. Mingil hetkel sündis otsus esitajaid vahetada. Üllatavalt hästi mugandus see tekst hiljem Taneli ja Dave'i suhu, kes seda ka üliorgaaniliselt esitasid. Nende omavaheline keemia ja ühine karisma panid lisaks Ivari produtsendi jõupingutustele selle loo ka tõeliselt elama," nentis Kärmas.

Kopenhaagenis käigust meenub Kärmasele, et talle hakkas see linn ja rahvas joonelt meeldima. "Käisin proovides ja nautisin oma olemist. Eesti loost suurt midagi ei arvatud. Palavat huvi meie vastu ei tuntud. Seega see, mis finaali õhtul toimus, tuli meile kõigile üllatusena," muheles Kärmas.

Autor/allikas: ERR/Ülo Josing

Kärmas on Eurovisioonil käinud kolm korda ja lauluvõistlus on tema jaoks reaalselt ka tööelu ukse avanud. "Ma arvan, et kogu Eurovisiooni kogemuse puhul on nii Kopenhaagenis, Jeruusalemmas, kui ka Rootsis käimise suurim võit olnud minu jaoks isiklikku laadi. Olen lauluvõistluselt kaasa saanud päris palju armsaid tutvusi ja ka eluaegseid sõpru. Ka raadiosse tööle tulek oli seotud Eda-Inesele Stockholmis kaasa elamas käimisega - siis tutvusin välismaiste Eurovisiooni tuttavate kaudu Meelis Kompusega, kes hiljem kutsus mind endaga "Vikerhommikut" tegema," sõnas Kärmas.

Kogu Eestit ühendanud sündmus tõi mõneks ajaks lavale kokku küll andekad muusikud ja taustajõud, kuid pikaaegset sõpruskonda neist siiski ei tekkinud. "Mulle tundub, et see on üks selline kummaline seltskond, kes tuli kokku selleks, et igaüks saaks oma töölõigu perfektselt teostada ja siis oma teed minna. Selline täiuslikult tervikpildiks kokku pandud pusle, mis pakiti siis uuesti karpi tagasi. Mul oli tohutult hea meel eestlaste suure rõõmu üle. Kuidas seda tähistati ja meenub ka see, kuidas Jaak Joala oli lennujaamas vastas ja tal olid rõõmust pisarad silmas. Ta ikka nii siiralt elas alati eesti muusikutele kaasa. Võit ise jõudis mulle kohale alles aasta hiljem, kui istusin toonases Saku Suurhallis ja algas Eurovisiooni ülekanne Eestist," tõdes Kärmas.

Raadiojaam on vaid ühe inimese toimetada



20 aastat tagasi 15. mail sündis Raadio Tallinn, mille programmijuht ja muusikatoimetaja on kõik need aastad olnud Kärmas. Raadiomajas oldi juba pikalt arutatud selle üle, mida teha sagedusega 103,5, kus seni edastati DW, RFI ja BBC programme ning kohalikke uudiseid inglise keeles.

Raadio Tallinna muusikatoimetaja ja saatejuht Maian Kärmas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Interneti laiema levikuga muutusid kuulajate ootused ja programm tuli ümber kujundada. Keegi oli käinud välja idee panna eetrisse lihtsalt muusikat. Töötasin "Vikerhommiku" ja lastesaadete toimetajana, kui minu jutule tuli toonane Vikerraadio peatoimetaja Riina Rõõmus, et seda töölõiku minule pakkuda," meenutas ta.

Kärmas koostaski muusika formaadi, mis erines suuresti toona raadiotes laiemalt levinud muusika valimist. "Ajas on stiilide sulam küll pisut muutunud, kuid alguses sai kokku lõimitud jazz'i, maailmamuusikat ja täiskasvanu poppi, näpuotsaga souligi. Tasakesi, aga järjekindlalt leidis jaamake oma püsiva kuulajaskonna, kes aastate lõikes on olnud väga lojaalne ning ka väga konstruktiivne ja sõbralik oma tagasisides."

Algusest peale on raadiojaam olnud vaid ühe inimese toimetada. Korraks käis Kärmas küll lapsepuhkusel ja sel ajal jagas ta muusika toimetamise tööd Arno Tammega. "Enne teda tegi minu eemaloleku ajal seda tööd korraks ka Taavi Otsus, kuid siis tabas meid jälle kärbe ja taaskord tuli üksinda edasi rühkida."

Kord kvartalis tabab kriis ja juhe jookseb kokku

Kõik need pikad aastad on Kärmasele motivatsiooni andnud eelkõige hea töökeskkond. "Raadio Tallinna kontoritoake asub Vikerraadio toimetuse rüpes ja mind on siin alati ümbritsenud väga toredad inimesed. Kui on hea meel tööle tulla, on see kulda väärt asi. Aitab ka mu enda sisemine kreedo, et Raadio Tallinn võiks võimalikult palju toetada seda kodumaist muusikat, millele teistes jaamades leidub väga vähe eetriaega, kuid mis on võrratult loodud ja teostatud," avas Kärmas veidi tausta, milline muusika jaama eetriaega saab.

Kärmase sõnul on Eestis võrratu muusikakogukond. "Kvaliteetset muusikat luuakse Eestis selle maakese ja publiku väiksusele vaatamata uskumatult palju. Kui mulle saadetakse mõni järjekordne värske album, siis ma rõõmustan lausa üle võlli. Mulle läheb nii südamesse, sest tean omast käest, milliseid jõupingutusi albumi loomine, salvestamine ja väljaandmine artistidelt nõuab," on Kärmas Eesti muusikutele tänulik.

Maian-Anna Kärmas Autor/allikas: ERR/ Ken Mürk

Kord kvartalis tabab teda kriis ja juhe jookseb kokku, aga kui kõrv saab pisut puhkust või väljast tuleb mõni hea signaal, nagu näiteks kunagi Raadio Tallinnale Jazzkaarel antud Jazziedendaja preemia, siis rahuneb ta maha ja toimetab edasi.

Kärmas on ise endale parim lahingukaaslane uute projektide ja tulevikusuundade väljamõtlemisel. "Pobisen oma toakeses omaette, pean endaga dialoogi ja üritan mitte kahestunud isiksuseks muutuda. Hooti on mul ka paar nii-öelda testisikut väljaspool Raadiomaja, kes on Raadio Tallinna kuulajad ja kelle peal testin mõningaid uusi lugusid, kui endal pisut tajud stiilivalikute ja nende piiride osas hajusaks muutuvad."

Tähtpäevade asemel usub argipäevade erilisusesse

Raadio Tallinn on automaatika toel eetrisse antav jaam, kus väga suur roll on inseneridel ja IT-toel. "Ma võin ju oma peakeses kõike välja mõelda ja võrratuid playlist'e kokku põimida, aga ilma nendeta kuulajani midagi ei jõua," sõnas Kärmas.

"Suuremat sorti ajukirurgia see töö ei ole ja ei tekita sellist stressi nagu kogevad võib-olla mu kolleegid Vikerraadios, kes kajastavad tohutu tempoga ülitäpselt ja põhjalikult päevakajalisi teemasid. Või millist närvesöövat tööd teeb mu vend Mihkel "Pealtnägijas". Vot see on väljakutse. Minul on tööd küll palju, aga see on valdavalt meeldiv."

Muidugi tabavad ka teda aeg-ajalt kriisid. "Eelmisel aastal tuli tõepoolest teha üks paarikuine paus, sest kõike sai liiga palju ja keha hakkas protestima. Kui saab vahepeal puhata, kallite inimestega aega koos veeta ja oma loomingut ka vahepeal teha, siis see kosutab," tõi Kärmas välja, mis aitab tal oma vaimset tervist hoida.

"Neid ootusi ei maksa endale peale panna, et kunagi on võimalik leida täiuslik töö- ja pereelu tasakaal. Lihtsalt kulgen ja üritan oma sisetunnet usaldada, et tööga endale enam liiga ei teeks ja kallid inimesed oleksid ka hoitud. Ma arvan, et selle tasakaalu saavutamisel annan endale hindeks tugeva 3+ ja üritan endaga mitte kurjustada," muheles ta.

Raadio Tallinna sünnipäeval, 15. mail on eeter pidulik ja muuhulgas kõlavad eetris eesti muusikute tervitused. "Võib-olla sööme kolleegidega ka pisut torti, kuigi isiklikult mina suur tähistaja ei ole. Jaanilaupäeva, sünnipäeva, aastavahetuse ja jõulude asemel usun ma argipäeva erilisusesse," sõnas Kärmas.