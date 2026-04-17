Eesti kuulatuima raadiojaamana jätkab Vikerraadio

Vikerraadio stuudio Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel kuulati viimasel poolaastal raadiojaamadest enim Vikerraadiot, Elmarit ja Sky Plusi.

Eesti elanikud kuulasid raadiot ja muusikat viimasel poolaastal (oktoober 2025 kuni märts 2026) keskmiselt 4 tundi ja 19 minutit päevas. Sellest suurema osa ajast moodustas raadiokuulamine – 1 tund ja 52 minutit.

Eesti raadiojaamadest on enim kuulajaid jätkuvalt Vikerraadiol, mille päevaste kuulajate arv on tõusnud 112 000 kuulajani. Nädalas kuulab Vikerraadiot 216 000 inimest ja kuus 238 000.

Vikerraadiole järgneb populaarsuselt Raadio Elmar 72 000 kuulajaga päevas ja 199 000 kuulajaga nädalas. Kolmandalt kohalt leiab Sky Plusi vastavalt 60 000 ja 182 000 kuulajaga. Kuu arvestuses on teisel kohal samuti Raadio Elmar, kolmandal kohal aga Star FM.

Eesti kuulatuim venekeelne raadiojaam on Raadio 4, mida päevas kuulab 31 000 inimest ja nädalas 82 000.

Kuulatuimate raadiojaamade esikümnesse jõudsid veel Retro FM, MyHits, Kuku Raadio, Rock FM ja Raadio 2.

Rahvusringhäälingu raadiojaamadest on kuulajate arvu kasvatanud nii Raadio 2, Klassikaraadio kui Raadio Tallinn.

Võrreldes aasta varasema perioodiga on kogu raadio- ja muusikakuulamise aeg kasvanud kuue minuti võrra, kuid raadiojaamadele pühendatud aeg on kahanenud nelja minuti võrra. Eestlased kuulasid raadiojaamu keskmiselt 2 tundi ja 18 minutit päevas ning muu rahvuse esindajad 1 tund ja 1 minutit päevas.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Eesti kuulatuima raadiojaamana jätkab Vikerraadio

