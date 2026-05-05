X!

Raadio Tallinn kutsub 20. sünnipäeva puhul valima parimat kuu plaati

Raadio
Raadio Tallinna peatoimetaja Maian Kärmas
Raadio Tallinna peatoimetaja Maian Kärmas Autor/allikas: ERR
Raadio

Raadio Tallinn tähistab 20. sünnipäeva "Kuu plaadi küsitlusega", mille käigus otsitakse parimat kodumaist albumit Raadio Tallinna kuu plaadi rubriigist.

2006. aasta 15. mail käivitus Raadio Tallinna muusikaprogramm. Sagedusel 103,5 edastati küll juba aastaid enne seda rahvusvaheliste avalik-õiguslike jaamade nagu Deutsche Welle, Radio France International või BBC programme, sinna sekka ka kodumaiseid uudiseid inglise keeles, kuid interneti laiema levikuga kuulajate ootused muutusid ning see pisike sagedus teiste toonase Eesti Raadio, tänase Eesti Rahvusringhäälingu jaamade jadas vajas värskendust.

Sündis idee pakkuda segamatut muusikavalikut pisut nõudlikuma muusikamaitsega kuulajaskonnale ning lõimida kokku just neid muusikastiile, mis seni laiatarbe raadiotes olid vähem kõlapinda saavutanud. Kujunes välja programm, mis lisaks välismaistele pärlitele sai koduks ka kodumaistele jazz'i, autorilaulu ja mahedama alternatiivi artistidele.

Nõnda leidis Raadio Tallinn oma kuulajaskonna, kes on aastate lõikes olnud tõeliselt ustavad, ning see jaam on saanud täisvereliseks osaks eesti muusika kogukonnast.

Tänaseks ongi Raadio Tallinn tegutsenud kaks aastakümmet ja kui kõik läheb nõnda nagu plaanitud, toimetab ta sagedusel 103,5, DAB+ levis, netiavarustes ning Eesti Raadio äpis vähemalt teist sama palju veel.

20. sünnipäeva eel kutsub Raadio Tallinn valima parimat kodumaist kuu plaati. Raadio Tallinna kodulehel on reastatud kõik seniste aastate jooksul Raadio Tallinnas kuu plaadina fookuses olnud kodumaised kauamängivad.

Hääletada võib kuni kümne albumi poolt ja hääletus kestab kuni 13. maini. Võitja kuulutatakse välja Raadio Tallinna sünnipäeval 15. mail.

Hääletada saab siin.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

Eurovisiooniks valmis!

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

04.05

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

04.05

ETV-s linastub tänavu Oscari võitnud dokfilm "Härra Eikeegi Putini vastu"

04.05

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

05.05

Eesti teatri ema Maret Oomer: ma pole kunagi näitlejaks tahtnud saada

04.05

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

04.05

Maria Peterson: ühiskonnas on palju ebavajalikku konkurentsi ja kadedust

01.05

Marti Hääl: mehe toimetulek pikaajalises suhtes sõltub lapsepõlvekodust

02.05

Klassikaraadio metsanädal toob kuulajateni elamused loodusest

02.05

Laura Võigemast: kui naised omavahel ei räägi, jääb midagi väga olulist ütlemata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo