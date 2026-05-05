Raadio Tallinn kutsub 20. sünnipäeva puhul valima parimat kuu plaati

2006. aasta 15. mail käivitus Raadio Tallinna muusikaprogramm. Sagedusel 103,5 edastati küll juba aastaid enne seda rahvusvaheliste avalik-õiguslike jaamade nagu Deutsche Welle, Radio France International või BBC programme, sinna sekka ka kodumaiseid uudiseid inglise keeles, kuid interneti laiema levikuga kuulajate ootused muutusid ning see pisike sagedus teiste toonase Eesti Raadio, tänase Eesti Rahvusringhäälingu jaamade jadas vajas värskendust.

Sündis idee pakkuda segamatut muusikavalikut pisut nõudlikuma muusikamaitsega kuulajaskonnale ning lõimida kokku just neid muusikastiile, mis seni laiatarbe raadiotes olid vähem kõlapinda saavutanud. Kujunes välja programm, mis lisaks välismaistele pärlitele sai koduks ka kodumaistele jazz'i, autorilaulu ja mahedama alternatiivi artistidele.

Nõnda leidis Raadio Tallinn oma kuulajaskonna, kes on aastate lõikes olnud tõeliselt ustavad, ning see jaam on saanud täisvereliseks osaks eesti muusika kogukonnast.

Tänaseks ongi Raadio Tallinn tegutsenud kaks aastakümmet ja kui kõik läheb nõnda nagu plaanitud, toimetab ta sagedusel 103,5, DAB+ levis, netiavarustes ning Eesti Raadio äpis vähemalt teist sama palju veel.

20. sünnipäeva eel kutsub Raadio Tallinn valima parimat kodumaist kuu plaati. Raadio Tallinna kodulehel on reastatud kõik seniste aastate jooksul Raadio Tallinnas kuu plaadina fookuses olnud kodumaised kauamängivad.

Hääletada võib kuni kümne albumi poolt ja hääletus kestab kuni 13. maini. Võitja kuulutatakse välja Raadio Tallinna sünnipäeval 15. mail.

