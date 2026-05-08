Suurbritannia suursaadik Ross Allen: jään igatsema Eesti vaikust ja rahu

Eestist lahkuv Suurbritannia suursaadik Ross Allen rääkis "Ringvaates", et kõige rohkem jääb ta Eestist igatsema vaikust ja rahu. Viis aastat Eestis töötanud ja puhtas eesti keeles rääkiv Ross kirjutas oma Eestis saadud õppetundidest värvika raamatu.

"Mul on praegu suur stress, sest esiteks ma pean leidma uue maja Suurbritannias ja lastele koolikohad. Teiseks oleme me kogu perega kõik väga kurvad, et me juulis Eestist lahkume, sest kogu mu pere elas viis aastat Eestis," ütles Suurbritannia suursaadik Ross Allen.

Allen õppis eesti keele ära enne, kui ta Eestisse tööle tuli. Siia tulles oli tal B1 eesti keele tase juba olemas. "Ma olin New Yorgis ja sain teada, et tulen Eestisse. Koroona tõttu ei olnud sel ajal võimalik töötada. Ma mõtlesin, et mul on päris palju aega ja alustasin eesti keele õppimist Zoomi kaudu. Mul oli väga hea õpetaja, kahe kuu pärast sain teada, kui raske eesti keel on, aga ma jätkasin," ütles Allen.

Oma Eesti õppetundidest kirjutas suursaadik raamatu "Mida maailm võib õppida suurepärasest Balti riigist". "Põhjus, miks ma selle raamatu kirjutasin, oli see, et eestlased ise on liiga tagasihoidlikud, et sellist raamatut kirjutada. Eestlased on väga edukad paljudes valdkondades, nagu digivalitsus ja -tehnoloogia, keskkonnakaitse."

"Eestist jään ma igatsema vaikust ja rahu. Siin pole liiga palju inimesi. Meil oli kaks aastat tagasi perega puhkus Hiina suurtes linnades. Ma mäletan nii selgelt, kui rõõmsad me olime, kui lennuk maandus tagasi Tallinnas. Siin on rahu ja vaikus. Seda Londonis või Oxfordis ei ole, seal on väga palju inimesi," meenutas Allen.

Allen on Eestis lauljana osalenud laulupeol ja käinud palju kordi talisuplemas.

Raamatus kirjutas Allen kümme põhjust, mis Eestis on väga hea ja tegi kolm ettepanekut, mis võiks natuke parem olla. "Üks on taastuv energia, teine on palgalõhe ja kolmas on teenindus kohvikus, baaris või restoranis. Aga need on väga väikesed asjad," sõnas Allen.