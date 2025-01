Briti suursaadik Ross Allen: mulle meeldib eesti keele grammatika

Briti suursaadik Ross Allen rääkis Vikerraadios, et talle väga meeldib eesti keele keeruline grammatika ning ta on tänulik, kui inimesed temaga eesti keeles räägivad. Alleni sõnul on tema suureks unistuseks osaleda laulupeol ning seepärast käib ta praegu suure innuga kooriproovis.

"Ma arvan, et räägin eesti keelt B2 tasemel, sooritasin selle tasemega eksami umbes aasta tagasi. Proovin kasutada eesti keelt iga päev. Ma ütlen alati, et eesti keel on ilus, aga raske keel välismaalastele," ütles Briti suursaadik Ross Allen, kes tuli Eestisse koos abikaasa ja kahe lapsega kolm aastat tagasi.

Allen räägib lisaks ka araabia, prantsuse ja saksa keelt ning tema sõnul meeldib ka tema lastele keeli õppida.

Eesti keelt õppis Allen keelesõbra programmis. "See on hea programm, sest minusugused inimesed vajavad päris õpetajat, aga ka inimesi, kes räägivad minuga eesti keeles, et ma saaksin harjutada," tõi ta välja.

Keelesõbra programm viib eesti keeles vestlemiseks ja sel moel keeleõppe toetamiseks kokku keelesõbrad, eesti keele õppija ja hea eesti keele oskusega vabatahtliku mentori.

"Kõige olulisemad on need inimlikud kriteeriumid, et inimene soovib olla avatud, on uudishimulik, sest keeleõpe on alati kahepoolne protsess. Ei ole nii, et üks tuleb ja hakkab oma imeilusas eesti keeles rääkima ja teine muudkui kuulab. Rollid peaksid pigem vahetuses olema, et eesti keele kõneleja pigem kuulab ja suunab," selgitas keelesõbra programmi eestvedaja Irene Käosaar.

Viie aasta jooksul on mentori rolli endale võtnud tuhanded inimesed. Programmi eestvedajad teevad ära suure eeltöö, vaadates inimeste tausta, et inimesed võimalikult hästi üksteisega sobiksid. "On päris palju neid inimesi, kes on jäänud sõbraks ka pärast programmi lõppemist ja suhtlevad tänaseni," täpsustas Käosaar ning lisas, et mentoril ei pea olema õpetaja ettevalmistust, sest keelesõbra roll ei ole õpetada grammatikat.

"Ma olen päris imeline inimene, sest mulle meeldib keeruline grammatika," põhjendas Allen, miks talle eesti keele grammatika meeldib. "Minu probleem on sõnavara õppimine. Keele õppimine vajab aga iga päev harjutamist," tõdes Allen.

Eesti keele õppimist alustas Allen viis aastat tagasi New Yorgis elades, kui ta sai teada, et järgmine töö viib ta suursaadikuks Eestisse. "Alustasin veebis kohe keeleõppega," ütles Allen, lisades, et õnneks elab ta Eestis veel vähemalt aasta aega ning tal on võimalik eesti keele oskust veel paremaks lihvida.

Alleni unistuseks on osaleda laulupeol. "Meie proovid on praegu väga tõsised, sest ettelaulmised on juba veebruaris."