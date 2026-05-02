Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

Sel pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas neli elektrikuõppe läbinud naist, kes soovitavad nii kodu kui ka elektriarvete kontrolli all hoidmiseks eemaldada võrgust seadmed, mis igapäevases kasutuses ei ole. Eriti hoolas tuleb olla laadijate ja teiste akuga seadmete osas, mida kindlasti ei tohiks hooletult vooluvõrgus hoida.

Järgmise nädala neljapäeval toimuvad elektrikute kutsemeistrivõistlused. Kokku tuleb kümme tiimi, millest ühe moodustavad Elektrilevi naiselektrikud. Kuigi kõik naiskonna liikmed on elektriku koolituse läbinud, teevad nad igapäevaselt teist tööd. Nii moodustavad neliku kaks tiimijuhti, hankejuht ja peaspetsialist.

Elektrikute kutsevõistlusele lähevad naised sooviga inspireerida nii iseennast kui ka kõiki teisi tegema midagi, mida varem pole teinud. "Tõestamaks, et kõik saavad kõigega hakkama. On vaid vaja soovi," sõnas Kirsika Kuusma, Elektrilevi naiskonna liige.

Elektriku töö võib füüsiliselt paras väljakutse olla. "Kui me ronime raudadega kümne meetri kõrgusele masti, siis sa tegelikult oled ju väsinud ja sa pead hakkama kohe tööd tegema. Rääkimata sellest, kui me töökohti maandame. Need kantavad maandused, mis me liinile paneme, et oleks üldse ohutu töötada, need on tegelikult päris rasked," rääkis Kairi Plakso.

Ta tõi välja, et esimesel korral võttis neil maanduste peale panemine 20 minutit, samal ajal kui võistlustel on iga ala sooritamiseks 30 minutit. "Kümne minutiga oleks pidanud ülejäänud ülesande ära tegema. See on raske."

Ka masti otsa ronimine võib esialgu paras väljakutse olla. Seda ka vaimselt. Karin Proovel tunnistas, et julges koolitajale oma kõrgusekartusest rääkida alles siis, kui oli üles ära roninud. "Siis ta ütles, et ära muretse, ma toon su alla. See tundus veel hirmutavam, nii et ma pigem ronin ise alla sealt," meenutas ta toonaseid tundeid.

Kuusma sõnul kõigub mast üleval olles väga korralikult. Eriti eredalt on tal meeles talvised koolitused, kui õues paukus pakane. "Oled seal üleval, ootad, et teised tuleks ka. Mast praksub, sa oled seal köiega kinni, sa tead, et see mast ei kuku alla, sa oled seitse korda küsinud Viljari käest, kas sa oled kindel, et ma ei kuku selle mastiga. Ja siis kui teised tulevad üles, siis see kõigub veel rohkem. See on paras proovilepanek."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kõik, kes naistega elektrikuõpet alustasid, ei ole senini lõpuni jõudnud. Prooveli sõnul oli elektrikuks õppimine korralik mugavustsoonist väljatulek ja enda piiride kompamine. "Kui igapäevaselt kontoris olla, siis tahakski teistsugust väljundit. Tahaks päris reaalselt ka midagi teha," märkis ta.

Nüüd oskavad naised ka koduseid masinaid ja nende ohutust teise pilguga vaadata. Ühe ohukohana tõi Plakso välja fööni, mis paljudes majapidamistes igapäevane kaaslane on. "Kui sul on näiteks põrand märg, siis see on koht, kus sa võid saada elektrivoolu," hoiatas ta. Samuti tasub olla ettevaatlik rösteriga. "Kui sai jääb rösterisse kinni, kipuvad väga paljud lapsed seda kahvli või noaga välja võtma ja siis võib voolu saada."

Nii elektriarvete kui ka ohutuse seisukohalt tasub samuti eemaldada vooluvõrgust seadmed, mida igapäevaselt ei kasutata. Üks selliseid asju on telefonilaadija, mis tuleks pärast kasutamist vooluvõrgust eemaldada.

"Nad lähevad ka kuumaks ja võib tekkida põleng. Kõikvõimalikud akuseadmed ka. Kui sul on näiteks kodus robottolmuimeja, ta võiks töötada siis, kui sina oled kodus, mitte siis kui sind ei ole. Ka nendega on juhtunud õnnetusi, et nad lähevad põlema," hoiatas Proovel.

Võistlusele lähevad naised võiduplaanidega. "Ainult võitma, me ju muidu ei läheks," muigas Proovel. "Me kindlasti võidame. Me ise oleme juba võitnud. See kogemus on nii õpetlik olnud," nõustus Plakso.

*

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeviti kell 10.