Austraalias 25 etendust andnud klounipaar: igal etendusel oli mõni eestlane

Austraalia ringreisilt naasnud Piip ja Tuut rääkisid "Terevisioonis", et 25 etendust on tehtud ja kutse uuele festivalile ka juba taskus. Toomas Trossi sõnul võeti neid igal pool väga hästi vastu ja tõdes, et nad nägid väga laia plejaadi Austraalias elavaid eestlasi, mis oli omaette väärtus sel reisil.

"Elu kulges Austraalias väga lihtsalt, püüame alati esineda selles keeles, kus maal me oleme. Saime hakkama, inimesed tulid ja võtsid meid sama hästi vastu kui Eestis," meenutas tuurimuljeid Toomas Tross.

"Siiski selgus see tõde nagu me ka isekeskis ütleme, et me oleme maailmakuulsad klounid, kes on tuntud ainult Eestis ehk et Eestis võime me küll kuulsad olla, aga seal ei tea meid keegi. Nüüd need, kes meid vaatamas käisid, vähemalt teavad," muheles Haide Männamäe.

"See slogan oli meil suurelt plakati peal ka kirjas. Juures suurelt Estonia. Esimene kutse juba järgmisele festivalile on ka taskus," rõõmustas Tross.

Klounipaari kutsus Austraaliasse Sydney Eesti seltsi esinaine Ave Nukki. "Alguses pidi meil olema viis etendust eestlastele, aga endal jäi kripeldama, et kui me juba seal kaugel oleme, võiks ka kohalikele esineda. Reeli Lonks, kes on kultuurikorraldaja ja Brisbane'is õpib, valis meile festivalid välja ja meil oligi 25 etendust, pluss seitse promoetendust," selgitas Tross, mida nad Austraalias tegid.

Männamäe sõnul mahtus igale etendusele ikka mõni eestlane ka.

"Nägime Austraalias väga laia plejaadi seal elavaid eestlasi, mis oli omaette väärtus sel reisil. Igal eestlasel on seal oma lugu, kuidas nad sinna on sattunud ja miks," tõdes Tross.

"Palka maksavad austraallased nädala kaupa, tööturg on seal väga avatud," selgitas Männamäe. "Iga nädal on palgapäev, mis nii elul viga!"

Festivalidel sai klounipaar kogu aeg kiita. "Tehnik ütles meile, et teie etendustel on nii huvitav olla, sest teie etendustel on alati midagi uut. Me kogu aeg katsetasime, et okei sel korral seda ei tee, teeme hoopis nii, vaatame üksteise pealt, kuidas etendus kujuneb, vahetasime kogu aeg stseene," muheles Männamäe.