Piip ja Tuut 2500 korda mängitud lavastusest: akrobaatikat jääb vähemaks

Lavastust "Piip ja Tuut kontserdil" on klounipaar tänaseks mänginud 2500 korda.

"See lavastus on õnnestunud selles mõttes, et ta sobib igasse olukorda. Me saame seda mängida laste sünnipäevadel, nüüd juba järjest rohkem kutsutakse ka täiskasvanute sünnipäevadele, sihtgrupp hakkab nihkuma," muheles Piip ehk Haide Männamäe.

"70. ja 80. sünnipäevad," täpsustas Tuut ehk Toomas Tross.

See on lavastus, millega on lihtne ringi rännata, sest lavakujundust ei ole. "Ka keeleliselt on see nii vähenõudlik, et seda on lihtne jälgida ka välismaal esinedes," nentis Männamäe.

Trossi sõnul on akrobaatikanumbrist tänaseks väga vähe alles jäänud, sest kõiki harjutusi ei jaksa enam teha. "Kondid ei paindu nii hästi," muheles Tross.

2500 korda mängitud "Piip ja Tuut konsterdil" Autor/allikas: ERR

"See lavastus on ajas arenev. Ta ei ole kindlasti enam see, mis ta oli päris alguses. Me oleme ise ka hästi kriitilised, kui tundub, et miski enam ei klapi, siis me seda ei tee, ja sõltub ka sellest, kes on publikuks," tõdes Männamäe.

Välismaal esinedes jäävad sõnanaljad ära. "Jordaanias jäi meile lõpuks kuuekümne sentimeetrine ala esinemiseks, sest publik muudkui tungis meile peale," meenutas Männamäe esinemist Jordaanias. "Seal esinedes oli tõesti tunne, et me oleme nagu superstaarid, keda kõik tahtsid pärast rabada, ja natuke oli õudne ka, sest nende kultuuriruumis ei saa olla, et järsku mees on maas ja naine ronib jalgupidi selga."

Piibust ja Tuudust valmib dokumentaalfilm. "Kaamera hakkas meid seitse aastat tagasi jälgima ja nüüd on juba lõpuspurt, septembri lõpus tuleb film välja. Me pole ise veel näinud, ikka veel viimistlevad."

Männamäe sõnul tekivad neil kodus tülid mitte millestki. "Kui oled jõudnud oma pinge harjani, siis on ju lihtne seda kellegi teise peal välja elada."