ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Ita Everile

19.30 "Kultuuri kodu. Ita Ever" (2025)

Kultuuri kodu on koht kõigile Eesti kirjanikele, muusikutele, kunstnikele, arhitektidele, disaineritele, teatri- ja filmiinimestele. See on ruumikas pesapaik, kuhu mahuvad kõik kenasti ära ja head kultuuri pole ju kunagi liiga palju. Eesti Kultuurkapitali saja aasta juubeli puhul koputame kultuuri kodu uksele ja vaatame, kes neist meie aega ja ruumi kujundavatest loojatest parajasti kodus juhtub olema.

Lühiportreede sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.

19.35 "Igihaljas vaatemäng" (1981)

Legendaarse komöödiashow sketšide peaosas on igihaljas Ita Ever ja kaasa teevad Jüri Krjukov, Urmas Kibuspuu, Anne Paluver, Jaanus Orgulas, Helle-Reet Helenurm, Eneken Aksel, Ivo Eensalu, Ene Järvis, Karl Kalkun, Guido Kangur, Kaljo Kiisk, Luule Komissarov, Enn Kraam, Aare Laanemets, Marje Metsur, Mikk Mikiver, Endel Simmermann, Eero Spriit, Vello Viisimaa.

Autorid Priit Aimla ja Eero Spriit. Pildiline teostus Eero Spriit, Toomas Lepp, Peep Laansalu, Liina Pihlak, Jaanus Ling ja Reet Linna.

20.30 "Filminäitleja: Ita Ever" (1984)

Juttu tuleb Ita Everi filmitööst, aga muidugi ka teatrist, sest need on näitleja elus omavahel tihedalt seotud. Sekka katkendeid filmidest.

Saatejuht ja autor Õie Orav, režissöör Jaan Pihlak, toimetaja Anne Tuuling.

22.00 "Vana daami visiit" (2006)

Miljardärist vanaproua teeb pikkade aastate järel visiidi oma kunagisse kodulinna. Linn on laostunud ja alla käinud. Vana daam otsustab appi tulla ja pakub linnale ühe miljardi! Vastutasuks nõuab daam õiglust, täpsemalt õigluse taastamist linnas. Veel nõuab ta selle inimese surma, kes kauges nooruses keeldus tunnistamast ennast tema lapse isaks ja kelle valetunnistuse tõttu pidi daam linnast lahkuma. Kõigi hämmelduseks osutub selleks meheks linna aukodanik Alfred Ill. Vana daam seab ennast võõrastemajas sisse ja jääb ootama...

Peaosades Ita Ever ja Aarne Üksküla. Stsenaristid Ilmar Raag ja Roman Baskin, režissöör Roman Baskin. Tootja Exitfilm.

23.45 "Tujurikkuja 2012. Ita Ever" (2012)