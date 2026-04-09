Liina Raud: olen öelnud oma eelmisele elule head ööd, mitte head aega

"Ringvaade" kohtus Liina Rauaga Columbia Collage Chicagos, kus naine fotograafiat õppis. Ülikooli lõpetas Raud 2023. aasta lõpus magna cum laude'ga.

"Ma põhimõtteliselt mõtlen, et mul on kaks elu olnud. Kui eelmises elus oli mul tuhat teist asja, millega tegelesin, siis nüüd mul on suur isu, tahtmine ja tunne õppida. Nii et ma võtsin maksimumi sellest, mis mulle anti," rääkis ta.

Ameerika Ühendriikides on Raua kodulinn Chicago. Ta tõdes, et Ameerikas kohanemine on olnud väga künklik protsess, kust ei puudu väga kõrged mäed ega väga sügavad orud.

"Aga Chicago on minu kodu sellepärast, et ma mäletan, kui me siia esimest korda tulime, siis ma tundsin kohe sidet, et see oli sarnane Eestiga – loodus ja kui sõidad ringi, siis maa on lame. Sellel samal ööl oli äike ja sadas vihma, torm. Tulime hommikul välja ja oli märja asfaldi lõhn, mida ma mäletan juba lapsepõlvest," meenutas ta. Kui üldse, siis siin."

Oma eelmises elus, nagu Raud ütleb, lõpetas ta juuksuri eriala, osales sarjades "Elu keset linna" ja "Ühikarotid", võitis saate "Tantsud tähtedega" ja kandideeris Sotsiaaldemokraatide nimekirjas mitmetel valimistel. 2013. aasta kevadel abiellus ta Mihkel Rauaga ja neil on kaks last: Mirjam ja Joosep.

Teiste "Ühikarottide" näitlejatega Raud enam kokku puutunud ei ole. "Ma olin Lauriga (Pedaja - toim) väga lähedane, me töötasime isegi Fahle salongis koos. Ma ikka ääri-veeri jälgin, mida Lauri teeb, kuidas tal läheb. Saadan talle vahel sõnumeid, et elan talle kaasa. Aga teistega ma ei ole kontaktis olnud. Vaatasin, et Ivo Reinok sai just isaks: palju õnne talle!"

Juuksuritööd Raud taga ei igatse. Ta lõikab endiselt oma laste juukseid ja triibutab tütrele salke. "Hea on teada, et on selline oskus tagataskus olema," leiab ta. "Ma ikkagi pikendasin Eesti litsentsi ka. Alati tuleb tagataskus hoida, sest kui on vaja tagasi tulla või midagi väga suurt juhtub, siis see oskus on alati käes."

Oma töised tegemisi on Raud terve elu väga oluliseks pidanud. Seetõttu ei ole ta oma eelmisele elule öelnud head aega, vaid head ööd. Eriti igatseb ta poliitikas olemist.

"See on see, mida ma Eestist igatsen. Ma vaatan, mida Kaja Kallas teeb või mida Sanna Marin tegi. Sanna Marin oli tegelikult mu sõbranna kunagi, kui ma noortepoliitikaga tegelesin," märkis ta.

"Kui ma näen neid edulugusid ja seda, mida nad on ära teinud, tegemas või muutmas, panustamas ühiskonda, käib mul iga kord südamest krõks, et kuidas ma selle jätsin," tunnistas Raud. "Ma olen aasta aega iga nädal teinud teraapiat. Iga nädal räägin terapeudiga. Ma paranen. Ma arvan, et sellepärast olen täna ikka palju positiivsem."

Uus eriala, fotograafia, on Raual samamoodi paraneda aidanud. Kaamera kinkis talle eksabikaasa Mihkel. Kõigest mõni kuu pärast kaamera saamist oli naine Los Angeleses, kus ta oma tuttavaid muusikud tuuril pildistas.

"See punt, kellega ma koostööd tegin, oli soojendusbänd ühele teisele bändile. Selle teise bändi nimi on Black Pumas. Nad said minuga väga hästi tuttavaks ja küsisid mu käest, kas ma tahan nendega paar kuud hiljem tuurile minna. Ütlesin absoluutselt, arvestage minuga. Selle ajavahemiku jooksul said nad Grammy nominatsiooni ja ma olin ikkagi see fotograaf, kes nendega mid-west tuurile läks. Ma ei uskunud seda enne, kuni ma istusin nendega seal tuuribussis. Nad otsustasid panna kolm minu fotot albumikaanele," meenutas ta.

Siis tuli aga koroonapandeemia ja tuli leiutada uus karjäär. 2024. aasta alguses lõi ta kunstigalerii Raud Fine Art Gallery, kus aitab teistel kunstnikel läbi lüüa. Aga töötab ise endiselt fotograafina. Eriti teeb Raual südame soojaks see, kui ta saab eestlasi pildistada.

"Iglusauna poisid panid oma saunad siia jõe äärde üles ja palkasid mind pilte tegema. Iga kord, kui mul selline võimalus tekib, tuleb tohutu koduigatsus. Kui oktoobris käis president siin, siis mul õnnestus nende kõigiga kohtuda, tegin neile ülikoolis ürituse. Karis küsis ka, millal ma Eestisse tagasi tulen. Nii hea tunne on, kui küsitakse või kutsutakse," lausus ta.

Raud tõdes, et isiklikus elus läheb tal päris huvitavalt. "Mul on olnud üles ja alla, nii- ja naapidi. Selles mõttes on keeruline, et mul on lapsed. Mul ei ole peaaegu võimalustki ehitada midagi ilma lasteta. Ma olen ka otsinud kaaslast, kes saab olla kohe abiks mulle, et ma saaksin ülikoolis käia. Praegu viib personaalne elu mind palju New Yorki. Eks paistab," avas ta.