X!

Varakevadine tegutsemine aitab hoida Hispaania teeteod aiast eemal

Aiandusekspert Ingrid Sembach-Hõbemägi rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et varakevad on parim aeg teha esimesed sammud selleks, et hoida aiast eemal nii lusitaania teeteod kui ka lopsakas naat.

Hispaania teetigude leviku peatamiseks tuleb tegutseda enne nende koorumist. Aedades tasub varakevadel ümber pöörata lauajupid ja muud maapinnal lebavad esemed. Samuti tuleb läbi otsida prahihunnikud, kompost ja multš. Eesmärk on leida ja hävitada tigude munakobarad.

"Etteruttavalt tasubki tegutseda, sest alati on lihtsam ennetada, kui pärast nendega jamada," innustas Sembach-Hõbemägi rohenäppe kiirelt tegutsema.

Sageli aetakse segamini teomunad väetisegraanulitega. Vahet on neil aga tegelikult lihtne teha – teomuna on valge, natuke läbikumav ja vetruv ning munad asuvad tavaliselt kobaras koos. Väetis aga kobarates ei ole. Aiandusekspert soovitab leitud munakobarad kokku korjata ja ära visata. Täiskasvanud tigude puhul jääb paraku järele ainult järjepidev korjamine.

"Muuseas, mul on üks sõber, kes eelmisel aastal luges kokku – ta korjas igal jumala õhtul kuskil viissada-kuussada tigu. Sel aastal ta ütles, et hakkab neid kaaluma."

Teine levinud visa vastane aias on naat. Ingrid Sembach-Hõbemägi sõnul on aga naadi visadus näiline ja laialehelisest umbrohust on võimalik järjekindla tööga lahti saada. Üks võimalus on taime pidev niitmine. See kurnab juurestiku kolme aastaga ära. Samuti võib naadi lämmatada. Selleks piisab kui taimed katta papitükkide või tugeva kilega, mis takistab valguse ligipääsu ja peatab fotosünteesi.

Kaevetöödeks on aga vaja valida õige tööriist. "Kaevata soovitan kindlasti aiahargiga, mitte labidaga, sest labidaga sa jupitad juuri ja midagi jääb ikka aeda. Aiahargiga tuleb naat välja kergitada."

Toimetaja: Karmen Rebane, Margus Kamlat

Allikas: "R2 hommik"

LOETUMAD LOOD

30.03

Ollie: olen kasvanud väga valusate õppetundide najal

30.03

Andres Kõpper: akordion ei olnud tüdrukute seas kahjuks populaarne pill

30.03

Marianne Põld: papagoi ei sobi inimesele, kes vaid rääkivat lindu soovib

13:43

Eva Luigas: sibullilli tuleb väetada kohe, kui need nina mullast välja pistavad

29.03

Ranna Rantšo perenaine viib oma kitse- ja lambatalled hooldekodudesse külla

15:34

Varakevadine tegutsemine aitab hoida Hispaania teeteod aiast eemal

30.03

Priit Võigemast: iseendale tuleb tekitada ebamugavaid olukordi

14:17

Eurovisiooni lauluvõistlus laieneb Aasiasse

29.03

Indrek Raadik: kui reedel ja laupäeval on kontsert, siis enne teisipäeva väga trenni ja jooksma ei tiku

28.03

Spordipsühholoog Aave Hannus: ära tee trenni, mis sulle rõõmu ei valmista

