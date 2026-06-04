Teosõdalane: ka poodi minnes võtan igaks juhuks ämbri kaasa

Raasiku teosõdalane Teele Kruuse rääkis "Terevisioonis", et avastas lusitaania teod eelmisel aastal oma aia lähedalt ja asus neid kohe koos kogukonnaliikmetega kokku korjama. Kruuse sõnul on tal kodust välja minnes alati väike ämber kaasas, sest tigude järjepidev korjamine on juba tulemusi andnud.

"Avastasime eelmisel hooajal, et Raasiku aleviku ühel keskristmikul on iga korjamise kohta umbes 500 lusitaania teetigu. Saime aru, et enda aedade kaitseks tuli hakata tegutsema," ütles Raasiku teosõdalane Teele Kruuse.

Esialgu hakkas Kruuse üksinda teetigusid korjama, aga üsna pea sai aru, et tema jõud ei käi sellest üle. "Kutsusin ka teisi endaga kampa ja üllataval kombel tuli meid päris palju kokku, hakkasime siis koos korjeid korraldama."

"Vastik on neid korjata, aga see on lihtsalt vajalik tegevus. Sel kevadel hakkasin tigudel silma peal hoidma juba väga varakult, kohe kui lumi sulas. Mai keskel hakkasid juba esimesed noorloomad välja ilmuma, kes tänaseks on juba suurteks jurakateks kasvanud," tõdes Kruuse.

Teod korjatakse ämbrisse, mis on soolveega täidetud. "Käin väikestel jalutuskäikudel ja poodi minnes võtan ka alati igaks juhuks ämbri kaasa. Kui loomad on hukatud, siis surnud loomad kogutakse meil valla poolt välja pandud konteinerisse, mis on spetsiaalselt lusitaania teetigude jaoks. Tühjendamisprotsess jääb valla kanda."

"Teod armastavad pigem jahedat ja niisket ilma, nii et varahommikud ja hilisõhtud on aeg, millal korjata," tõdes Kruuse. "Meie töö on vilja kandnud, sest nendel aladel on juba vähem isendeid kui eelmisel aastal."