Kadri Voorand: olen pidanud end kõige paremas mõttes korrale kutsuma

Muusik Kadri Voorand rääkis "Terevisioonis", et tegeleb iseenda korrale kutsumisega järjepidevalt ning seepärast on juba aastaid loova keskendumisega süvitsi läinud. Kui kõik pulbitseb sees, siis tema jaoks on olnud väljakutseks, mis suunas loomingut endast valla lasta ja välismaailmaga tasakaalus hoida.

"Loov keskendumine on üks osa terve õppeaasta sisust," ütles viimaseid nädalaid Tartu Ülikooli vabade kunstide professor Kadri Voorand, kelle loengu pealkiri on "Kuidas sünnib elumuutev looming ja mis minul sellest võita on?"

"Loovaks keskendumiseks on mõned võtted, mida saab praktiseerida ja mis aitavad ka. Näiteks nõuanne olla oma mõtetes pisut kauem kui sa instinktiivselt endale lubad. Paljud proovivad keskenduda, aga ei oota ära seda aega, kui müra on vaibunud. Just see, kuidas välisest ennast eemale ja välja lülitada, siis on mõned lihtsad asjad, mida saab teha. Näiteks luban endale, et ma tunni aja jooksul ei vaata kordagi telefoni. Kõik algab pisikestest sammudest," sõnas Voorand.

Muusika on Voorandi sees olnud olemas nii kaua, kui ta ennast teab. "Aga see, mis suunas seda endast valla lasta, seda küsimust tuleb ikkagi pidevalt endalt uuesti küsida ja see on keeruline. Kui kõik pulbitseb sees, siis kuidas teda suunata ja välismaailmaga tasakaalus hoida. See on olnud minu jaoks väljakutse."

Voorand on pidanud ennast kõige paremas mõttes korrale kutsuma. "Selle korrale kutsumisega olen ma ka viimasel ajal tegelenud, juba aastaid olen ma loova keskendumisega süvitsi läinud. Selle juures tegelenud ka vaimse tervisega," lisas muusik.

Münchenis hiljuti toimunud kontserdil kasutas Voorand enda jaoks uusi tehnikaid. "Kuna ma olen ennast sinna sisse kaevanud praegu. Teraapilis-tehnilisi võtteid, mis avasid jälle mind loovuse koha pealt otse laval teistmoodi."

Voorand kasutas kontserdi ajal märke, mida ta enda juures füüsiliselt nägi pilli läheduses ja mida ta ise oli varem sinna valmis pannud. "Et mul tuleks keset lugu meelde teatud mõttelõngad. Mida ma olin enda kehasse kuude viisi sisse harjutanud, et nad tuleks mulle uuesti meelde. Need väikesed tähised, mida ma olin lavale kaasa võtnud, aitasidki. See oli maagiline, mis siis juhtuma hakkas. Need on erinevad enda avamise ja võib-olla ka enda sisse minemise harjutused," tõdes ta.