Endine profirattur: teadmine trekist hakkab vaikselt ära kaduma

Kodumaise mängufilmi "Meie Erika" valmimine toob esile Eesti trekisõidu hääbuva olukorra. Kuna Pirita velodroom Tallinnas on amortiseerunud, pidi filmimeeskond rattastseenid üles võtma naaberriikides.

Endine profirattur Liisi Alamaa oli peaosatäitja Karolin Jürise dublant kahekordse maailmameistri ja olümpiavõitja Erika Salumäe elust kõnelevas filmis. Kaskadöör-dublanti oli eelkõige vaja trekisõiduks, mis nõuab spetsiifilisi oskusi. Usutavuse jaoks on hea, kui sadulas on sportlane, kelle liigutuste kiirus on loomupärasem võrreldes hilisemas elus alustava ratturiga.

"Päeva lõpuks olid võttepäevad pikad ja kuna Karolinil ei olnud vaja filmida ainult sõidustseene, oli talle vaja natukene ka puhkust anda," selgitas ta "R2 hommikus".

Alamaa tõi välja, et ehkki rattal puudus spidomeeter, ulatusid filmimise ajal tippkiirused aravatavasti 50–60 kilomeetrini tunnis. "Karolin ise oli hästi tubli, õppis rattasõidu väga hästi selgeks ja panustas sellesse," kiitis endine profirattur oma filmikolleegi.

Trekk hääbub, kuna Eestis pole tingumusi

Eestis puuduvad aga trekikaadrite filmimiseks sobivad tingimused. Seetõttu toimusid võtted Helsingis ja Leedus Panevėžysises.

Koduse infrastruktuuri puudumisel on Alamaa sõnutsi spordialale laiem ja negatiivne mõju.

"Hetkel on Tallinna trekk suletud, seal on treenimine ja võistlemine olnud juba aastaid keelatud. Olen kõrvalt näinud, kuidas seeläbi hakkab teadmine trekist vaikselt ära kaduma, mida on tegelikult natukene kurb vaadata," leiab mitmekordne Eesti meister maantee-, maastiku- ja trekisõidus.

Kodumaiste treeningvõimaluste puudumine mõjutab otseselt noorte sportlaste arengut ja kohalike võistluste korraldamist. Huvipuuduse tõttu on Eesti meistrivõistlusi viimastel aastatel peetud vaid seenioriklassi sportlastele, kellel on alaga varasem kokkupuude.

Praegu käivad Eesti noored talveperioodil Leedus Panevėžysises, kuna seal on sisetrekk. Muul ajal tegelikult trenni teha ei saa.

"Oleme tahtnud alaliiduga ka Eesti meistrivõistlusi korraldada, aga huvi on olnud suhteliselt väike," nentis Alamaa.

Varasemalt on Eesti sportlased trekil edukalt esinenud. Lisaks olümpiavõitja Erika Salumäele on ala rahvusvahelisse tippu jõudnud Daniel Novikov, kes kindlustas endale koha Pekingi olümpiamängudel.

Vaatamata praegustele piiratud võimalustele Eestis, usub Alamaa ala potentsiaali seda nii harrastajate kui ka pealtvaatajate vaatevinklist. "Trekisõitu on üleüldiselt mõneti isegi huvitavam jälgida kui võib-olla Tour de France'i."

Toimetaja: Margus Kamlat

Allikas: "R2 hommik"

23.03

Liilit Kirss: isa tegi oma haiguse avastamise pere jaoks väga raskeks

22.03

Alo Mattiiseni tütar: vahel mõtlen küll sellele, et olen viimane Mattiisen

22.03

Riina Raudne: ülekaalu vältimine on täna väga suur pingutus või lausa ime

23.03

Liikumisõpetaja: nutiseadmed pärsivad noorte loomulikku liikumisvajadust

23.03

Aapo Ilves: Kukerpillide laulutekstid olid mulle õrnas eas suureks abiks

23.03

Allan Noormets: fännidega on päris raske olnud

17.03

Gerli Padar-Parmas: vägivaldsed suhted on mu elu palju mõjutanud

12:08

Romeo Jaagup Tuisk: see võimas muusikal on minu eluprojekt

19.03

Jürgen Ligi: olen isana alahinnanud vanemliku kontrolli vajadust

21.03

Epp Maria Kokamägi: Eestimaal on võimalik luua oma paradiislik Toskaana

